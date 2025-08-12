Inician labores en el Penal de Huimanguillo, Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May, confirmó que ya entró en funcionamiento el penal remodelado de Huimanguillo, en Tabasco, el cual albergará a reos de alta peligrosidad y ayudará a disminuir la población de internos del penal de Villahermosa.

May explicó que esta madrugada en un operativo sigiloso y con mucha vigilancia se realizó el primer traslado de reos peligrosos al penal de la Villa Estación Chontalpa en Huimanguillo. Además, explicó que el penal va a recibir un total de 720 reos de alta peligrosidad provenientes de otros reclusorios del estado.

Cabe señalar que el penal de Huimanguillo anteriormente era una centro penitenciario federal de máxima seguridad que albergó a reos como Mario Aburto, presunto asesino de Luis Donaldo Colosio, no obstante, el gobierno federal trasladó a los internos a un penal en Oaxaca.

El gobierno de Tabasco anunció la remodelación y uso del penal de Huimanguillo luego de los motines y enfrentamientos dentro del reclusorio de Villahermosa en los meses de diciembre y febrero.