Impactantes FOTOS de la lluvia eléctrica que azotó a la CDMX durante la madrugada de HOY, 12 de agosto

Durante el pasado lunes 11 de agosto la CDMX fue azotada por una intensas lluvia que complicaron las vías de comunicación, puso a prueba el sistema de drenaje capitalino y pausó operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin embargo, también dejó memorables escenas en el cielo que fueron capturadas por talentosos fotógrafos mexicanos.

Las precipitaciones y descargas eléctricas persistieron durante la madrugada de este martes, 12 de agosto, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla y naranja en las 16 alcaldías. No obstante, fotógrafos aprovecharon el panorama climático para capturar los momentos exactos de las descargas eléctricas, lo que ha puesto al descubierto nuevamente por qué la capital es digna de retratarse a través del lente de un artista.

Torre Latinoamericana bajo la tormenta eléctrica

FOTO: Raúl Gutiérrez

Ángel de la Independencia bajo la lluvia eléctrica de hoy

FOTO: Raúl Gutiérrez

Raúl Gutiérrez compartió a través de sus redes sociales los impactantes momentos en los que las descargas eléctricas iluminaron el cielo, ante sitios históricos como Bellas Artes y el Ángel de la Independencia, figuras que, si antes lucían imponentes por su significado patrimonial, resaltaron aún más al ser acompañados por la furia del clima.

FOTO: Raúl Gutiérrez

Así mismo, Webcams México aprovechó el turbulento clima para monitorear a través de su equipo de videovigilancia cielo del Centro Histórico, lo que derivó en la captura de una fuerte descarga eléctrica durante las intensas precipitaciones, alrededor de las 2:00 horas de hoy, 12 de agosto.

Sorprendente las tomas de la lluvia esta madrugada en #cdmx desde la torre latinoamericana pic.twitter.com/Stv3AV3IxS — Ola, soy Ed (@edstella_) August 12, 2025

¿Cuál será el clima para HOY?

De acuerdo con Protección Civil la alerta amarilla fue activada en zonas centro y sur de la ciudad, para las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco, con precipitaciones de entre 15 a 29 milímetros y caída de granizo.

??Pronóstico de @conagua_clima para la #CDMX y #Edomex durante las próximas 3 horas:



uD83DuDD3A #Lluvias con chubascos y descargas eléctricas en:

- Ciudad de México (alcaldías): Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,… pic.twitter.com/Ex7PBAPVM7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 12, 2025

Además, se activó la alerta naranja en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza, ante el pronóstico precipitaciones de 30 a 49 milímetros, con posible caída de granizo.

EDG