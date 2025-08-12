Honra Gobierno de Monterrey a adultos mayores participantes en Olimpiadas Estatales

En agradecimiento a su destacada participación en las pasadas Olimpiadas Estatales, el gobierno de Monterrey, a través del DIF, ofreció un desayuno a los adultos mayores que realizaron una competencia histórica para la ciudad.

El alcalde Adrián de la Garza y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, agradecieron el esfuerzo de los asistentes por poner en alto el nombre de Monterrey, ya que la delegación de la ciudad fue la que tuvo más participantes, quedó en segundo lugar general con 94 medallas obtenidas y empató en primer lugar por puntos.

“Monterrey tiene objetivos muy claros; además de que sea un Monterrey para todos y para todas, queremos que sea un Monterrey con mucha calidad de vida”, comentó el edil.

“Y el ejemplo que ustedes nos están dando a todos los ciudadanos de Monterrey es fundamental para la calidad de vida. Ustedes son ejemplo para otros adultos mayores que dicen ‘no, ya no puedo porque ya estoy grande’. No, sí se puede. Además de hacer competencia, dejaron a Monterrey con el nombre muy en alto porque sacamos un lugar muy importante, es histórico para Monterrey”.

Los adultos mayores fueron premiados por su destacada participación en disciplinas como natación, atletismo y cachibol. FOTO: gobierno de Monterrey.

Un Reconocimiento al Esfuerzo y la Dedicación

En la convivencia, las autoridades entregaron un reconocimiento a los campeones de cachibol, ulama de antebrazo, baloncesto, pelota tarasca, natación y atletismo.

Las Olimpiadas Estatales, que se efectuaron del 26 de mayo al 2 de julio en distintas sedes de la zona metropolitana, se realizan para promover la inclusión social, el bienestar físico y emocional de los adultos mayores.

Gaby Oyervides se manifestó orgullosa de quienes representaron a la capital por el papel desempeñado.

“Quiero felicitar a todo el equipo de deportes porque incrementamos el número de deportistas, la verdad en tiempo récord incrementamos el número de deportistas y se duplicó el número de medallas: excelente labor, gracias”, dijo la titular del DIF. El gobierno local busca generar espacios para el desarrollo de todas las personas. FOTO: gobierno de Monterrey

El Deporte como Símbolo de Bienestar Integral

Las 11 distintas disciplinas, entre las que se incluyen también dominó, tablas gimnásticas, ajedrez, tai chi y béisbol, permiten a los participantes un envejecimiento activo y saludable al incentivar la actividad física, la convivencia y el bienestar integral de las personas con más de 65 años de edad.

Para el alcalde, reconocer esta participación es valorar y motivar que este sector poblacional se involucre en distintas actividades.

En el reconocimiento a los atletas adultos mayores estuvieron el jefe del Gabinete municipal, Fernando Margáin; la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón; y los directores del DIF, Ivonne Álvarez y de Cultura Física y Deportes, Aldo De Nigris.