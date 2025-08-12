Homicidios dolosos en Guanajuato disminuyen 60.7% en promedio

En Guanajuato disminuyó 60.7% el promedio diario de homicidios dolosos entre febrero y julio de 2025, de acuerdo con datos oficiales presentados este martes 12 de agosto en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El gobierno estatal destaca los resultados en materia de seguridad, fincados en una estrategia integral que combina inteligencia operativa, coordinación con la Federación y acciones focalizadas en las causas de la violencia.

En detalle, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, la reducción acumulada de homicidios en Guanajuato fue del 47%, lo que demuestra, señalan autoridades estatales, que la estrategia funciona y que la coordinación entre el Gobierno de la Gente, la Secretaría de Seguridad y Paz, las fuerzas federales y las autoridades municipales es efectiva.

El avance en seguridad, añade el gobierno de Guanajuato, ha sido posible a través de la detención de presuntos generadores de violencia, como José Francisco “N” alias Alfa 1, y la reciente captura de 5 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, así como el aseguramiento de 164 mil litros de hidrocarburo y equipo para el transporte y almacenamiento ilícito.

La administración de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo apunta que el trabajo no se limita a la parte operativa, porque en Guanajuato se fortalece la paz desde la raíz.

Subrayaron que el apoyo del Gobierno Federal permitió el impulso a 14 proyectos de mejoramiento urbano en Celaya, León y Salamanca, en beneficio de más de 3 millones de personas entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

Los avances de Guanajuato, afirman, ocurren en un contexto nacional en el que la reducción promedio de homicidios dolosos ha sido del 25.3%. La aportación del estado contribuye a una caída más acelerada que la media nacional.

La administración de Libia Denisse García Muñoz Ledo reafirma que la seguridad se construye con dos pilares: la fuerza de la ley y la atención a las causas, siempre con transparencia y rendición de cuentas como valores centrales.