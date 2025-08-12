Hombre en situación de calle secuestraría perritos para torturarlos en Tijuana, piden ayuda a las autoridades: VIDEO

Una vez más las redes sociales se convirtieron en el medio para darle difusión a un nuevo caso de maltrato animal en México, pues a través de su cuenta de TikTok, el usuario "moisaleman" también conocido como "Mr Oso TJ", compartió el testimonio de uno de sus seguidores quien pidió su ayuda para realizar el rescate de unos perritos que fueron raptados y violentados.

De acuerdo con el reporte del ciudadano cuya identidad permanece anónima, el responsable se trata de un hombre que vive en situación de calle en Tijuana, Baja California, a quien captó maltratando y recogiendo perros, para posteriormente llevárselos en su camioneta con fines desconocidos.

Señaló que aunque reportó la emergencia tanto a las autoridades locales, así como a través del 911 el pasado sábado 2 de agosto, nadie atendió el llamado a pesar de que la delegación Centenario en donde se encuentra la policía municipal se ubica a tan solo un minuto de distancia de donde sucedieron los hechos.

Noticias Relacionadas Hombre patea a perrita que descansaba en la calle y mujer justiciera le mete tremendo cubetazo en la cabeza | VIDEO

Usuarios exigen justicia para los perritos

Ante la situación, "Mr Oso TJ" pidió el apoyo de toda la comunidad para etiquetar a las autoridades de Tijuana y ejercerles presión para que tomen cartas en el asunto, causa a la que se sumaron cientos de usuarios quienes se encargaron de darle difusión al video.

Sin embargo, a pesar de todo el apoyo que recibió el video, aún se desconoce cual es el paradero de los caninos que fueron raptados y violentados por el hombre en situación de calle, pues aunque "Mr Oso TJ" dijo haber recibido información de que ya se rescató a los perritos en un comentario, todavía no ha compartido una actualización del caso que muestre evidencias de su resguardo.