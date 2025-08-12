Hallan a Emma Nereyda sin vida tras ser reportada como desaparecida, su ex pareja y abogado es el principal sospechoso

Emma Nereyda Rivera, funcionaria estatal del Gobierno de Tamaulipas, fue hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida desde el pasado 15 de julio, en la ciudad de Hidalgo. El cuerpo de Emma fue hallado durante un operativo de búsqueda en una fosa clandestina situada en el ejido La Guayuaba, en el municipio de Hidalgo, Tras las muestras de ADN realizadas por el equipo forense, se confirmó que los restos se trataban de Emma.

Emma se desempeñaba en la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno de Tamaulipas y fue vista por última vez el 15 de julio, por lo que sus familiares y amigos interpusieron una denuncia y se abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de la mujer de 38 años.

Ligan a Hidalgo "L" a la muerte de Emma

La FGE informó sobre la detención de J. Hidalgo "L" ligado a su desaparición el pasado 21 de julio, luego de que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de Desaparición Cometida por Particulares y lo trasladaran a un Ministerio Público para definir su situación jurídica.



FOTO: Especial

Los primeros reportes sugieren que el cuerpo de la víctima coincidían con las características de Nereyda, hasta que el pasado 9 de agosto familiares confirmaron que se trataba de su ser querida a través de un comunicado.

Mientras tanto, la carpeta de investigación de la Fiscalía estatal se ha enfocado en la detención de J. Hidalgo "L", quien habría sido el abogado y ex pareja de la víctima. Trascendió que la fiscalía mantiene en su poder un video captado por equipo de videovigilancia donde se logra apreciar al sospechoso, lo que derivó en el hallazgo del cuerpo de Emma.

Familiares y amigos han exigido a las autoridades acelerar las indagatorias para aplicar todo el peso de la ley a J. Hidalgo "L". Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han identificado el móvil que habría llevado a la ex pareja a terminar con la vida de Emma Nereyda.

edg