Granizada provoca caos al sur de la CDMX: Jardines del Pedregal y Tlalpan bajo el agua | VIDEOS

Derivado de las lluvias de este martes 12 de agosto, nuevamente la zona sur de la Ciudad de México se ha visto afectada por una intensa granizada. Entre las zonas afectadas se encuentra la demarcación de Tlalpan, donde Fuentes del Pedregal y Lomas de Padierna se encuentran cubiertas de blanco.

El fuerte temporal que ha golpeado a la Ciudad de México durante los últimos días continúa durante la tarde de este 12 de agosto, pues las fuertes precipitaciones previstas para las próximas horas motivaron la activación de la alerta amarilla. Mediante su cuenta en redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México están en máxima expectación por las precipitaciones.

En esta ocasión, las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, esperan fuertes vientos y tormentas. Vientos de hasta 59 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones que se suman a las que se han registrado en días anteriores, se esperan hasta las 21:00 horas de esta jornada, por lo que los cuerpos de emergencia están pendientes.