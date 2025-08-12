Gracias al combate frontal al delito de extorsión impulsado por el gobierno de la ciudad y la SSC, hay más denuncias, más detenidos y menos víctimas

En noviembre de 2024, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina puso en marcha una estrategia firme y decidida para combatir el delito de extorsión en la Ciudad de México, la cual está alineada y se ha visto reforzada por la estrategia anunciada y puesta en marcha por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en todo el país.

Resultado del trabajo en conjunto que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México y el Gobierno de México, en lo que va de la presente administración, ha detenido a 573 personas relacionadas con casos de extorsión y en grado de tentativa, lo que representa un 50 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior; 380 de los detenidos fueron entre enero y julio.

Además, a través del personal especializado en manejo de crisis y extorsión, se han atendido a mil 695 personas por casos de extorsión telefónica y se ha brindado orientación a 892 ciudadanos para evitar que sean sean víctimas de este delito.

También, se han realizado 323 sesiones de atención psicológica y se han llevado a cabo 226 talleres preventivos con 3 mil 865 personas beneficiarias de sectores públicos y privados.

Como resultado de todo lo anterior, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), el número de víctimas por este delito, se redujo en el primer semestre del año respecto al último semestre del año pasado cuando se puso en marcha la estrategia. Hoy, en la ciudad hay más denuncias, más investigaciones y más detenidos, pero menos víctimas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuerda a la ciudadanía que, en caso de recibir una llamada de engaño para obtener dinero, o si alguien se presenta en su negocio exigiendo pagos con amenazas, puede llamar al 089 para hacer una denuncia anónima, o al 55 5036 3301 donde se dará seguimiento a la solicitud.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo el Gobierno de la Ciudad, trabaja para construir una ciudad más segura, más justa y en paz, con estrategias firmes y coordinadas que atiendan directamente a la ciudadanía.