Gobierno de Tepic anuncia cambios en el gabinete

Esta mañana la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, anunció cambios en el gabinete legal de la administración que encabeza, dijo que se vuelve necesario hacer ajustes que sigan con una tendencia de trabajo en equipo y en la obtención de resultados,

"Queremos responder de mejor manera y analizando algunos movimientos me he dado cuenta que parte del equipo que nos ha acompañado en algún encargo en alguna área su perfil le ayuda mucho a otra área y nos va a ayudar más incluso a mejorar las tareas y labores en otra dirección y otra área. Es necesario tener un dinamismo, refrescarnos también, no quedarnos con lo mismo que hemos trabajado, sino cada vez ir por más y esforzarnos más, trabajar más, gracias a todas y a todos".

La alcaldesa informó sobre el cambio en su equipo de trabajo. FOTO: Adonaí Durán

¿Cuáles son los cambios en el gabinete de Tepic?

El nuevo director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) Misael Álvarez, quien fungía como director operativo, y la directora Dorys Pérez, pasará a esa vacante.

También propuso un cambio en la dirección del DIF, Abril Anaya, quien se desempeñaba como titular de Desarrollo Social.

Quien se sumó al equipo fue el ingeniero Juan Topete Rivas, expresidente de Consejo Estatal Empresarial, quien será el director de Desarrollo económico y turismo.

Los funcionarios se encargarán de dependencias estratégicas. FOTO: Adonaí Durán

Jenny de la Torre quien era jefa de mercados municipales, hace cambio con la jefatura funcionamiento de negocios con Marcela Hernández y Juan González, será director de cultura física y deporte.

Ponce Méndez anunció que la próxima semana se comunicarán otros cambios y nuevos nombramientos.