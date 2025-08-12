Gobierno de la CDMX atiende 169 encharcamientos y 66 caídas de árboles tras intensas lluvias

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó este martes el Plan Tlaloque Reforzado para atender los efectos de las fuertes lluvias registradas la noche del lunes y madrugada de hoy, que dejaron como saldo 169 encharcamientos, 66 caídas de árboles y diversas viviendas afectadas.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos participaron en las labores, con apoyo de 88 vehículos, entre ellos equipos de bombeo de emergencia, pipas, grúas y motocicletas. El volumen de precipitación acumulada en la ciudad superó los 32.5 millones de metros cúbicos.

Con base en los pronósticos, se establecieron puntos de guardia en alcaldías como Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Durante la contingencia, se activaron distintas alertas: amarilla en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco; naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan; y roja en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

#Tlaloque?? #BrigadaSEGIAGUA atendió reporte de encharcamiento enuD83DuDCCDcalle 412 y 1523, colonia San Juan del Aragón, @TuAlcaldiaGAM.#OperativoLluvias2025uD83CuDF28 pic.twitter.com/nBY9yLCLFA — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 12, 2025

Las mayores afectaciones se concentraron en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde calles de colonias como Pensador Mexicano, Camino a San Juan de Aragón y tramos de Eje 1 Norte y Gran Canal presentaron acumulaciones significativas de agua. También se reportaron niveles elevados en algunos bajopuentes.

Alerta Amarilla por fuertes lluvias

De forma preventiva, la SGIRPC emitió una nueva Alerta Amarilla por lluvias fuertes, con acumulaciones de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 14:00 y las 00:00 horas de este martes. La dependencia recomendó portar paraguas o impermeable, aprovechar el agua de lluvia para riego, mantener libres de basura las coladeras y evitar transitar por zonas inundadas o con riesgo de caída de árboles y estructuras.

Las autoridades reiteraron el llamado a no tirar basura en calles, áreas verdes ni cuerpos de agua, ya que el 50 por ciento de los encharcamientos e inundaciones tienen como causa la acumulación de desechos. En caso de emergencia, se pueden utilizar los números 911, el de SGIRPC: 55 56 83 2222, Línea H2O: *426 y 55 5658 1111 de Locatel.

