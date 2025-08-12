Gertz Manero critica a EU por "sorprendentes" decisiones tomadas en caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán

Las decisiones procesales en Estados Unidos, en los casos de Joaquín “Chapo” Guzmán y Rafael “Caro “Quintero” son sorprendentes, aseguró el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, señaló, hay que esperar los resultados de ambos casos.

“Las decisiones procesales que toman en Estados Unidos son muy sorprendentes para nosotros. Para una parte señala que no van a transigir y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones (...) hay criterios que no coinciden con nuestros criterios”, afirmó en la Mañanera de este 12 de agosto.

En la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada por ambos casos.

“Cómo yo voy a decir eso, son procedimientos que ocurren en los Estados Unidos a partir de juicios”, respondió.

"El Chapo" Guzmán

FOTO: Especial

En la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra internado, a Joaquín Guzmán le permitieron reunirse con su abogado; mientras que se analiza el aislamiento de Caro Quintero.

FGR reiniciará procedimiento contra Alonso Ancira

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, señaló que se reiniciará el procedimiento contra el empresario Alonso Ancira luego de que dejó de pagar el acuerdo para reparación del daño por un fraude a Pemex por la venta de Agronitrogenados y por el cual fue excarcelado.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que Ancira “hace más de un año, este individuo pidió una consideración para suspender, no para liquidar, ni para desechar el proceso, para suspender el proceso en razón de que iba a ser el pago de la reparación del daño, que estaba dividida en varios pagos. Los primeros los hizo y después ya no los hizo”.



FOTO: Antonio Nava

Detalló que el dueño de Altos Hornos de México tiene la doble nacionalidad por lo que ahora vive en Estados Unidos.

“Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex, frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad y vamos a través de la Asistencia Jurídica Internacional en contra de esa persona, donde quiera que esté, y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta. Eso no se puede quedar así”, afirmó.

—Lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el procedimiento en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido. A partir de ese momento se lo damos a conocer a las partes y si no hay una oposición nosotros reiniciamos el procedimiento con todos los actos procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley, afirmó el fiscal general de la República.

Apelarán libertad de Israel Vallarta

La Fiscalía General de la República apelará la libertad a Israel Vallarta, quien quedó libre tras 20 años en prisión sin sentencia.

En la Mañanera de este 12 de agosto, en Palacio Nacional, el Fiscal Alejandro Gertz advirtió que defenderán seis víctimas, quienes probablemente fueron víctimas de Israel Vallarta.

“El delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona, en este caso particular hay seis personas que sufrieron un secuestro, ese secuestro se llevó a cabo antes de hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión.

“Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender las víctimas de secuestro, nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, sostuvo.

En días pasados, Vallarta abandonó el penal del altiplano, tras la decisión de una jueza, quien aplicó el mismo criterio que dejó en libertad a Florence Cassez, francesa vinculada con el exonerado.