Fuertes lluvias con chubascos para Baja California HOY miércoles 13 de agosto

Debido al monzón mexicano, este miércoles 13 de agosto se espera lluvias puntuales en diferentes regiones del país, sin embargo estas vendrán con chubascos para Baja California Sur, además de lluvias aisladas para Baja California, por lo que el Sistema Meteorológico Nacional exhorta a la población a resguardarse.

Además de las lluvias el SMN menciona en su más reciente comunicado que se prevén fuertes vientos pues en Baja California llegarán de 40 hasta los 60 km/h, además de posibles tolvaneras, por lo que habrá que tener cuidado con la posible caída de espectaculares.

Aunque también se menciona que el ambiente caluroso a muy caluroso se mantendrá en entidades ubicadas al norte del territorio nacional, en los litorales del Pacífico mexicano, golfo de México y la península de Yucatán, para este día miércoles 13 de agosto de 2025 en la capital del país.

¿Cuál será el clima en Baja California este 13 de agosto?

Este miércoles 13 de agosto el monzón mexicano seguirá teniendo interacción con inestabilidad atmosférica, por lo que mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en distintos estados como Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como un canal de baja presión.

Mismo que prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes por todo el morete, noreste, occidente, centro, oriente y sur de México este día.

Durante la mañana se espera una temperatura de 28ºC en Baja California, para el mediodía de mañana se espera una temperatura de 37ºC y una sensación térmica de 43ºC en Baja California, además de tener una humedad del ambiente cerca de 45% mientras que por la tarde será de 44ºC.