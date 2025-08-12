Fuertes lluvias azotarán a TODOS estos estados del miércoles 13 al viernes 15 de agosto | LISTA

Este martes sorprendió a la ciudadanía (sobre todo en la CDMX y el Estado de México) la intensidad con la que se registraron lluvias durante la madrugada, provocadas no sólo por el monzón mexicano, sino también por dos vaguadas en altura, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad.

En todo México se registrarán lluvias el resto de la semana, los días que van del miércoles 13 al viernes 15 de agosto, por lo que deberás tomar precauciones, sobre todo si estas van acompañadas de descargas eléctricas o si son tan fuertes como para aumentar los niveles de ríos y arroyos, así como propiciar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para que tomes tus previsiones y planees el resto de tu semana con base en los pronósticos del clima del Servicio Sismológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en El Heraldo de México te compartimos cuáles son los estados en donde se registrarán las lluvias más fuertes, así como las temperaturas que se vivirán en parte del territorio nacional.

Este miércoles y hasta el viernes, las lluvias permanecerán en estos estados | Cuartoscuro

¿En cuáles estados lloverá este miércoles 13 de agosto?

Un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que una vaguada en altura se desplazará sobre el sureste, oriente, centro, sur y occidente de México, ambos sistemas en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en diversos estados de la República Mexicana.

Los sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en los siguientes estados:

Durango

Sinaloa

Puebla

Estado de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Ciudad de México

Tlaxcala

Veracruz

Tabasco

Los intervalos de chubascos estarán presentes en:

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Las lluvias aisladas se registrarán en Baja California, mientras que los vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora se darán en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

En cuanto a las temperaturas máximas de 45 grados y superiores, las registraremos en estados como Baja California y Sonora, mientras que las de 40 a 45 grados se darán en Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Estas son las lluvias que se registrarán este miércoles 13 de agosto | Conagua

¿En cuáles estados lloverá este jueves 14 de agosto?

El monzón mexicano y divergencia mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Baja California.

Los estados en donde habrán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes el jueves 14 de agosto son los siguientes:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes serán en:

Colima

Zacatecas

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Los intervalos de chubascos se registrarán en los siguientes estados:

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Las lluvias aisladas se registrarán en Baja California y Coahuila, mientras que el viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h se registrarán en el golfo de California y Sonora. El jueves 14 de agosto el viento será de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en estos estados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Estas son las lluvias que se registrarán este jueves 14 de agosto | Conagua

¿En cuáles estados lloverá el viernes 15 de agosto?

Para este viernes 15 de agosto, el monzón mexicano y divergencia mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Baja California.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 grados en Baja California y Sonora.

Los estados en donde habrá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes son:

Durango

Sinaloa

Puebla

Estado de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En donde habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes son:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo