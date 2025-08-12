A Fuego Lento: ¿La reforma electoral que viene o el fin de la democracia?

El pasado 4 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El organismo, de carácter transitorio y vigente hasta el 30 de septiembre de 2030, estará encabezado por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, e integrado por diversas dependencias como Gobernación, la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital.

Su objetivo será convocar a la ciudadanía, realizar estudios, elaborar propuestas y promover el debate público sobre una eventual reforma electoral. La Comisión deberá instalarse en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de su entrada en vigor.

En este contexto, en la Mesa de Análisis de A Fuego Lento con Alfredo González e Isaías Robles en Heraldo Radio, estuvieron presentes: Víctor Hugo Lobo, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, Jorge Alberto Medellín Pino, abogado electoral y constitucionalista, José Encarnación Alfaro, presidente del Instituto Mexicano de Derecho Electoral; quienes emitieron su opinión sobre este tema.

El diputado morenista Víctor Hugo Lobo, afirmó que México vive un momento clave para replantear el modelo electoral y los mecanismos de participación ciudadana, con el objetivo de fortalecer la democracia y optimizar el gasto público.

Se coincidió en que cualquier cambio debe fortalecer la democracia. Foto: Heraldo Radio

Lobo subrayó que por primera vez la izquierda cuenta con una mayoría clara a nivel nacional, lo que abre la oportunidad de ampliar derechos político-electorales y sociales sin que sea necesaria una crisis política para impulsar cambios.

Siempre hay que buscar mayor participación y confianza en los resultados, para que más ciudadanos se involucren en las decisiones públicas”, expresó.

Reforma electoral busca reducir costos y fortalecer la participación ciudadana

El legislador señaló que el actual sistema de financiamiento y organización electoral ha convertido a la democracia mexicana en una de las más costosas del mundo. Detalló que el gasto en elecciones ronda los 27 mil millones de pesos, y que cada voto tiene un costo aproximado de 13 dólares, cifra que supera hasta 13 veces lo que se invierte en países como India, Rusia o varias naciones europeas.

Actualmente, explicó, el financiamiento público a los partidos políticos se calcula con base en el padrón nominal, casi 100 millones de ciudadanos, y la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que este año equivale a 7 mil 340 millones de pesos. De esa cifra, 70% se asigna para actividades ordinarias y 30% para procesos electorales, con una distribución combinada de montos iguales y proporcionales a los resultados previos.

Víctor Hugo Lobo consideró necesario reducir el gasto electoral y abrir los partidos a una verdadera participación ciudadana, pues en su opinión se han convertido en estructuras cerradas que limitan su objetivo original. Anticipó que en los próximos meses se discutirá cómo lograr una elección más austera, transparente y cercana a la sociedad.

Entre las propuestas se planteó reducir costos, abrir los partidos a la ciudadanía y mantener la representación proporcional. Foto: Heraldo Radio

Advierten de sesgo en la reforma político-electoral

En su intervención Jorge Alberto Medellín Pino afirmó que “siempre se necesita una reforma después de un proceso electoral” y recordó que históricamente estas modificaciones han respondido a conflictos postelectorales impulsados por la oposición.

En el 88, después de la quiebra del sistema, se construyó el entonces IFE; en el 94, tras la elección de Tabasco y el rebase de topes de campaña, se creó la Comisión de Fiscalización; en 2006, con el tema de radio y televisión, se reformó la ley; y en 2012, el caso Monex volvió a traer cambios”, enumeró.

Subrayó que en 2018, pese a la victoria del oficialismo, “se tuvo que haber hecho una reforma para regular los convenios de coalición”, lo que, según él, hubiera evitado en 2024 “la sobrerrepresentación ficticia” en el Congreso.

Medellín advirtió que “parece ser que el gran foco rojo en esta reforma es que no va a atender a la oposición, sino las causas y prioridades del oficialismo”. Calificó como “un error” reducir las prerrogativas de los partidos y del INE, pues “la reducción del presupuesto es debilitar a los partidos políticos… quienes estarían afectados sería la oposición”.

Sobre los topes de gastos, señaló que “no están apegados a la realidad” y ejemplificó: “Algunos ayuntamientos tienen un tope de 40 a 50 mil pesos para hacer campaña 30 días. Eso es irrisorio”.

También cuestionó los montos reportados en la elección judicial, donde, dijo, “para obtener 6 millones 200 mil votos, un candidato reportó 334 millones de pesos, y otro, para casi la misma cantidad de votos, sólo 371 mil pesos… es poco creíble”.

Además, alertó que está en riesgo la representación proporcional, “una figura que dio voz a las minorías”. Entre las propuestas, mencionó que podrían entrar al Congreso los candidatos con segundo mejor resultado, lo que cambiaría de fondo la integración legislativa.

Llama el IMDE a reformas electorales que fortalezcan la democracia

Por su parte, José Encarnación Alfaro, advirtió que una reforma electoral es positiva siempre que busque el perfeccionamiento del sistema democrático, pero alertó sobre el peligro de legislar “a modo” para consolidar la apropiación del poder público por encima de la voluntad popular.

Si se hace una reforma con ese propósito, sería un grave riesgo y un enorme peligro para la República”, afirmó.

Recordó que las transformaciones en la materia han permitido articular propuestas de quienes se han sentido limitados o agredidos por la legislación, con el fin de garantizar que “los votos se cuenten y pesen para todos los participantes”.

Respecto al financiamiento de los partidos, planteó revisar la fórmula constitucional para ligarlo a la votación efectiva y no al padrón electoral, buscando equilibrio entre equidad en la competencia, prevención de recursos ilícitos y uso eficiente del erario.

El financiamiento público debe mantenerse, ajustarse y fiscalizarse con sanciones efectivas”, señaló, y propuso flexibilizar las aportaciones de militantes para diversificar las fuentes.

Sobre la representación proporcional, rechazó su desaparición al considerarla esencial para que todas las fuerzas políticas estén representadas. Propuso vincular su asignación a porcentajes de votación y explorar listas abiertas que permitan al electorado decidir qué candidatos acceden a las curules.

De esta manera, subrayó, se evitaría que las candidaturas plurinominales se conviertan en “patrimonio de las dirigencias partidistas” y se garantizaría una mayor calidad legislativa.