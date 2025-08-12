FOTOS: Las inundaciones que dejó la tormenta eléctrica en CDMX y Edomex

Las intensas lluvias ocasionan caos en la Ciudad de México y el Estado de México con las severas inundaciones que quedaron documentadas en las redes sociales con fotos y videos de las autoridades y de las mismas víctimas que muestran el calvario que enfrentan para acudir a sus actividades.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX ayudan a la población contra las inundaciones. Uno de los puntos que mayormente es afectado es la Calzada Ignacio Zaragoza al poniente de la capital que colinda con municipios mexiquenses, el agua tapa prácticamente todo el asfalto que hace casi imposible que la gente pase caminando.

Continúa afectada la circulación por encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del Parque Balvanera, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Eje 6 Sur y Av. Texcoco. #Tlaloque2025, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina a través de sus redes sociales.

Carros inundados y el Metro de la CDMX bajo el agua

Autos quedaron bajo el agua por las lluvias. Foto: X @OVIALCDMX

Esta mañana la capital y el Estado de México amanecieron con severas inundaciones: Cerrada la circulación de Av. Gran Canal con dirección al Sur a partir de Río de los Remedios, alcaldía Gustavo A. Madero, por encharcamiento a la altura de Calz. San Juan de Aragón, señaló el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad que como alternativa vial indicó transitar sobre Loreto Fabela y Eduardo Molina.

El Metro quedó colapsado por las fuertes lluvias. Foto: @Vctor16154921

Mientras que en el Metro de la Ciudad de México también presentó problemas en su operación por la acumulación del agua por las lluvias. “Debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, precisóm aunque abundó:

“El resto de las estaciones de la Línea 5 se encuentra en operación y brindando servicio con normalidad”: Metro CDMX.

#AvisoMetro: Debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.



En otras imágenes captaron las afectaciones en el primer cuadro de la capital, en el Zócalo donde resaltaron que ante la intensidad de las lluvias no lograron verse las torres de la Catedral Metropolitana, aunado a personas que barrían el agua para expulsarla ya que inundaron los recintos.

Se esperan más lluvias fuertes durante este martes 12 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante esta mañana en el Valle de México hay bancos de niebla en la zonas altas con un ambiente fresco a templado en la región luego de la precipitación pluvial de esta madrugada. Para la tarde, se espera un ambiente templado a cálido aunque con cielo nublado.

Normalmente cuando llueve se alcanzan a ver así las torres de la catedral… pero de plano hace rato desaparecieron por la #tormenta en #CDMX los negocios de en frente sacando el agua y así luce la calle.

Por la tarde nuevamente se esperan lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, señaló la Conagua a través de un comunicado, situación que podría originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

El @MetroCDMX es un desastre por falta de mantenimiento, todo el dinero para el metro lo robaron y ya no hay un centavo para reparar ni lo más urgente, cada viaje es un salvese quien pueda.



pic.twitter.com/D9GBpiJepD — Antonio Garci Nieto (@Garcimonero) August 12, 2025

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 grados centígrados y la máxima de 24 a 26 grados celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados centígrados y una máxima de 20 a 22 grados celsius, precisó la dependencia.

Seguirá lloviendo durante este martes en la CDMX y Edomex. Foto: @OVIALCDMX

