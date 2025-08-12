FGR detiene por delincuencia organizada a excandidato a gobernador de Guerrero

Por delincuencia organizada, Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a gobernador por Guerrero fue detenido la noche de este martes 12 de agosto por agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

La captura se realizó aproximadamente a las 19:44 horas y quedó documentada a través de una transmisión en vivo que se realizó desde la página de Facebook del empresario.

En la filmación se ve al empresario salir de un hotel de su propiedad con razón social, “Vida en el Lago”, ubicado sobre la carretera estatal Iguala-Huitzuco, en el municipio de Tepecoacuilco, en la región Norte del estado. Enseguida, se observa el momento en que una agente federal le solicita su identificación para posteriormente ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

Somos de Fiscalía General de la República, cuenta usted con una orden de aprehensión en su contra (…) el motivo por el que se detiene es por el delito de delincuencia organizada”, se escucha decir a una agente, mientras explica a Segura su situación.

Pedro Segura será trasladado a FGR de Cuernavaca

Durante su aprehensión girada por un juez de Toluca, Estado de México, se detalló que el empresario sería trasladado a una sede de la FGR en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Pedro Segura compitió en el proceso electoral del 2021 por la gubernatura de Guerrero, como candidato de la coalición del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), contienda en la que quedó en tercer lugar, por debajo de Mario Moreno (MC) y Evelyn Salgado Pineda (Morena), actual mandataria estatal.

Segura Valladares es conocido como empresario de productos de salud bucal y patentes del mismo giro en Estados Unidos, además es dueño de un hotel y el rancho “La Octava Maravilla”, que perteneció al cantante Joan Sebastián, así como de aeronaves.