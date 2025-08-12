Festejo de niños termina en pelea masiva en San José del Rincón | VIDEO

Una fiesta por el Día de la Niñez terminó en una pelea campal, protagonizada por decenas de hombres, mujeres y hasta niños, en San José del Rincón, en Santa Fe, Argentina, la tarde del domingo 10 de agosto. Las imágenes fueron captadas en videos y fotos por algunos asistentes, quienes las compartieron en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes, las familias se encontraban disfrutando de los juegos infantiles cuando de pronto se comenzaron a escuchar gritos y golpes. Aunque aún no se ha identificado a las personas que iniciaron la riña, se sabe que rápidamente escaló a la participación de decenas en la plaza pública, ubicada sobre las calles de San Martín y Constituyentes, en San José del Rincón.

Festejo del Día del Niño acaba en golpes

Algunas madres de familia tuvieron que retirar a sus hijos de los juegos infantiles, pues la riña crecía, a pesar de la presencia de los menores, algunos de netre 3 y 5 años de edad. La pelea masiva llevó a que personal del Comando Radioeléctrico y la Comisaría Distrito 14 tuviera que intervenir.

Policías reportaron "gresca de proporción" en medio de pelea campal en San José del Rincón

Al llegar, el personal de la municipalidad advirtió a sus compañeros que se encontraban ante una "gresca de proporción", por lo que tuvieron que solitar refuerzos, pues eran entre 300 y 200 personas las que se encontraban en la riña masiva. Mientras trataban de disuadir a las personas que se comportaban de manera agresiva, dos uniformados fueron lesionados.

Derivado de la gresca, siete mujeres tuvieron que ser atendidas en el lugar, entre las que se encontraban dos chicas de 16 y 17 años. Otras de las personas que resultaron lesionadas fueron golpeadas con cadenas de bicicletas. Una niña y un niño también resultaron empujados, en medio de las agresiones.

Las autoridades de San José del Rincón instaron a los habitantes de ese pueblo argentino a que busquen la convivencia sin violencia, sobre todo porque festejaban a los menores de edad, en el marco del Día de la Niñez.