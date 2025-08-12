Extradición masiva ¿Quiénes son los 26 narcotraficantes enviados a Estados Unidos?

México entregó a Estados Unidos a 26 personas detenidas ligadas al narcotráfico, por considerarlos parte de grupos señalados como terroristas eran requeridos en ese país al representar un riesgo a la seguridad pública. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron del traslado alrededor de las 13:00 horas.

Las 26 personas estaban recluidas en México en diferentes centros penitenciarios ahora con su orden de extradición los llevaron al país vecino como parte de una colaboración, sumándose a las 29 personas que extraditaron hace unos meses, entre ellos Rafael Caro Quintero, y líderes de los Zetas.

¿Quiénes son los narcos extraditados a Estados Unidos?

Si bien aún no filtran la lista de las personas que llegaron a EU, se prevé que se trate de criminales de alto perfil relacionados con delitos de tráfico de drogas. Al realizar el tratado el gobierno estadounidense se comprometió a no pedir la pena de muerte por parte de protocolo de la Ley de Seguridad Nacional y con solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En esta ocasión se dio a conocer que entre los extraditados está Abigael González, líder de "Los Cuinis", una de las facciones ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), él fue arrestado en el año 2015 y desde ese momento luchó contra su extradición a los Estados Unidos.

Otro de los implicados es Roberto Salazar a quien lo acusan por el asesinato de un policía de Los Ángeles.La agencia de noticias Associated Press AP confirmó estos nombres de acuerdo con sus fuentes que aseguran que buscaban la extradición por delitos que comprometían al país.

La Embajada de Estados Unidos reconoció que el trabajo de México en materia de seguridad y destacó que se trataba de "capos de alto perfil" que integran los carteles de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el reconocimiento se señala que incrementó su recompensa por Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" el líder del cartel de Jalisco cuyo valor es grande para EU.