Estos días se esperan lluvias más intensas en la capital, alerta la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX

José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (CDMX), adelantó que lloverá toda la semana y que se prevén fuertes lluvias el próximo jueves y viernes por lo que pidió a la población estar atentos a las alertas de Protección Civil.

“El Servicio Meteorológico Nacional nos indica que toda la semana va a estar lloviendo, lluvias alrededor de los 20 a 50 milímetros, posiblemente ya para jueves o viernes sea un poco más”, adelantó José Mario Esparza.

Recordó que cualquier situación pueden marcar línea del agua *426 donde se atiende cualquier situación respecto al agua, en entrevista para Horizonte H con Héctor Jiménez Landín de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Explicó que las lluvias de la madrugada afectaron principalmente a las alcaldías de Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, precisó que “el volumen de lluvia se reporta 32.5 millones de metros cúbicos de lluvia en la Ciudad de México”.

Dijo que agosto es el mes que más lluvias tiene pero que septiembre también es de los meses con más presencia de lluvias pero señaló que “en general en toda la temporada de lluvias hay que estar muy atentos”.

Cambio climático, la causa de que existan lluvias más intensas: José Mario Esparza

Para José Mario Esparza los efectos cambios climáticos serían la causa de que existan lluvias más intensas en esta época de lluvias, también que existan sequías más prolongadas así como los inviernos más fríos y veranos más calientes.