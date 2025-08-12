Este será el día más lluvioso en Nezahualcóyotl, Estado de México, del 13 al 15 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, y en interacción con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente y sur del país, así como posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional.

En el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se esperan días nublados con probabilidad de lluvia de entre el 15% y el 90% para el resto de la semana. De acuerdo con el Pronóstico del Tiempo por Municipios, el día más lluvioso en esta demarcación mexiquense será el jueves 14 de agosto, con una probabilidad de lluvia del 90% y un pronóstico de 7 litros de agua de lluvia por metro cuadrado.

Las previsiones para el miércoles 13 de agosto son de 25% de probabilidad de lluvia y 3 litros por metro cuadrado, mientras que para el viernes 15 de agosto la probabilidad de lluvia es de 25% y un pronóstico de 4 litros por metro cuadrado.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Ayuda a mantener despejado el drenaje

De acuerdo con el SMN, las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Es por ello que el Gobierno del Estado de México hace un llamado a la población a tomar las precauciones necesarias para evitar ponerse en riesgo, así como a contribuir a mantener despejados los sistemas de drenaje mediante acciones como evitar tirar basura y colillas de cigarro en las calles, evitar el uso desmedido de bolsas de plástico, mantener limpias las alcantarillas, y reportar obstrucciones de pozos, sumideros y otras estructuras que impidan el desagüe de agua de lluvia.

El Gobierno del Estado de México hace un llamado a contribuir a mantener despejados los sistemas de drenaje. Foto: Cuartoscuro.

Recomendaciones ante las fuertes lluvias

Asimismo, las autoridades mexiquenses sugieren a la población atender las siguientes recomendaciones:

Antes de las lluvias

Revisa que los muros y techos de tu vivienda estén en buen estado.

Retira la basura de techos, banquetas y patio de tu casa para evitar estancamientos.

No tires basura en coladeras y drenajes.

Si detectas drenajes o alcantarillas tapadas, repórtalo de inmediato.

Si tienes árboles, pódalos para evitar que hagan contacto con los cables de electricidad y reducir su peso, esto evitará que puedan caer.

Recuerda guardar tus documentos importantes en bolsas de plástico o en un recipiente plástico que los preserve de la humedad y el agua.

Ten almacenada agua potable, ropa y alimentos en lugares que no sean alcanzados por el agua en caso de inundación.

Ten a la mano una lámpara, un radio portátil y baterías adicionales, así como los medicamentos de algún miembro de la familia sujeto a tratamiento médico.

Ubica los refugios temporales y albergues más cercanos.

Durante las lluvias

Mantente informado de los avisos de las autoridades competentes.

Si el agua entra a tu casa, desconecta aparatos eléctricos, cierra la llave de gas y localiza la zona alta y segura de dónde vives.

Ten a la mano el kit de emergencia y documentación.

Guarda los objetos sueltos (macetas, botes de basura, herramientas, etcétera) que pueda lanzar el viento, y retira los objetos colgantes.

En caso de tener animales, procura tener un lugar adecuado para protegerlos

Si estás caminando por la calle, evita acercarte a postes, cables de electricidad, árboles, torres de tensión eléctrica, rieles de ferrocarril y vallas metálicas.

No trates de cruzar calles y vialidades si están inundadas o con corrientes de agua porque podrías ser arrastrado.

Evita cruzar en tu auto por zonas inundadas, ya que también puedes ser arrastrado o quedar atrapado.

Sigue las indicaciones de las autoridades y prepárate para evacuar en caso necesario.

