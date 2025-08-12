Este es el día de la semana que MÁS lloverá en Sinaloa del 13 al 15 de agosto

Las lluvias continúan en México debido no sólo al monzón mexicano, sino también a la inestabilidad atmosférica, así como a un canal de baja presión, vaguadas de altura y la onda tropical número 21. Estados como Nayarit, Colima, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa, registrarán durante lo que resta de la semana, días con lluvias muy fuertes, de acuerdo a lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Si tienes planeado viajar a Sinaloa para disfrutar lo último de las vacaciones de verano o si vives en esta entidad, te compartimos la información sobre los días en los que se registrarán las lluvias más fuertes de toda la semana.

Recuerda que las lluvias puntuales a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas de viento, además, podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, para que también tomes tus precauciones al respecto.

Esta semana terminará con fuertes lluvias en Sinaloa | Cuartoscuro

¿Cuál es el día de la semana del 13 al 15 de agosto que más lloverá en Sinaloa?

De acuerdo a lo reportado por el SMN mediante la Conagua, será el viernes 15 de agosto cuando se registren las lluvias más fuertes y con mayor duración en Sinaloa, aunque no variará en demasía con el resto de los días de la semana, tanto miércoles 13 como jueves 14 de agosto.

Para el viernes 15 de agosto, otro canal de baja presión se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, e interactuará con una vaguada en altura, que se desplazará sobre esas regiones del país, algo que pasará de manera similar con los estados del norte, pero debido a la presencia del monzón mexicano.

El viernes 15 de agosto, Sinaloa tendrá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) y no será el único estado que tendrá estas tormentas, sino también los siguientes:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Campeche

Yucatán

En cuanto al jueves 14 de agosto, las lluvias serán puntuales a muy fuertes (50 a 75 mm) debido a que el monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la posibilidad de lluvias fuertes a muy fuertes no sólo en Sinaloa sino también en estas entidades:

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Oaxaca

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Por último, el miércoles 13 de agosto, los canales de baja presión sobre el interior de México, en interacción con inestabilidad atmosférica, con una vaguada en altura y la onda tropical número 22, que se desplazarán gradualmente sobre el oriente, centro, sur y occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas del norte, noreste, oriente y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México.

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes se esperan este miércoles 13 de agosto no sólo en Sinaloa, sino también en otros estados de México como:

Durango

Chihuahua

Nayarit

Puebla

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Crédito: Conagua

¿Qué es el monzón mexicano?

El monzón mexicano es un fenómeno climático estacional que ocurre principalmente en el noroeste de México, caracterizado por un cambio drástico en la dirección de los vientos y un aumento significativo de las lluvias.

Este fenómeno es causado por la interacción entre la humedad del océano Pacífico y el golfo de México con la tierra caliente del continente, generando fuertes precipitaciones y vientos. Los estados más afectados con el monzón mexicano son Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit y Baja California.