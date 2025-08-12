Este año, las lluvias de junio y julio han superado cualquier récord: Myriam Urzúa

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dio a conocer que las lluvias registradas durante los meses de junio y julio de este 2025 han superado los récords registrados con anterioridad en la Ciudad de México, rebasando las cifras del volumen de agua que caía en la capital por más del doble.

"Generalmente el volumen de agua que caía en la ciudad era algo así como 150 millones de metros cúbicos en todo un mes. Bueno, el mes de junio fueron más de 300 millones de metros cúbicos. En julio pasó algo similar. Las precipitaciones que se han dado, también son históricas", dijo Myriam Urzúa.

Destacó que las intensas lluvias del domingo 10 de agosto dejaron fuertes afectaciones en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco, misma que sumada a la caída de agua de la madrugada del martes 12 de agosto dejo al menos 150 encharcamientos en la Gustavo A. Madero.

Foto: El Heraldo de México

Myriam Urzúa exhorta a la ciudadanía de no tirar basura en las calles

En entrevista para Reporte H con Blanca Becerril de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, atribuyó la intensa caída de lluvia al cambio climático, señalando que han encontrado toneladas de desperdicios en las barrancas y registros de la CDMX, por lo que exhortó a la población a dejar de tirar basura en las calles de modo que el gobierno pueda mejorar sus capacidades de atención.