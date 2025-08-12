Entre sábanas y basura, así hallaron el cuerpo de Fernandito, el niño de 5 años asesinado por una deuda de 1,000 pesos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya dio a conocer cuál fue la causa de muerte de Fernandito, el niño de 5 años asesinado por una familia de prestamistas en el municipio de Los Reyes La Paz, además, también se precisó cómo es que fue hallado el cuerpo del menor que fue sustraído como “prenda” para garantizar el pago de una deuda de tan solo 1,000 pesos que la madre del pequeño había contraído con anterioridad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades del Estado de México, Fernandito fue sustraído de su domicilio el pasado lunes 28 de julio por Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes acudieron a cobrarle una deuda económica a la madre del menor, pero al no contar con la cantidad para saldarla decidieron llevarse al niño como prenda para garantizar el pago de una deuda de tan solo 1,000 pesos.

Esta es la casa donde fue hallado sin vida Fernandito, el niño de 5 años asesinado por una familia de prestamistas. Foto: Cuartoscuro

El pequeño Fernandito estuvo retenido en un domicilio de la colonia Ejidal El Pino durante al menos una semana, hasta que su madre reportó lo sucedido ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el lunes 4 de agosto y en esa misma fecha, personal de dicha institución acudió el referido inmueble para tratar de rescatar al menor, sin embargo, lo hallaron si vida y durante dicho operativo además, de las mujeres implicadas, también se detuvo a un sujeto identificado como Carlos “N”, quien también colaboró para sustraer al pequeño de 5 años.

Actualmente la familia de prestamistas ya se encuentra recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl y se precisó que Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” ya fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición de persona, además, se ratificó que deberán permanecer en prisión preventiva y se dio a conocer que se estableció un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La familia de prestamistas que asesinó a Fernandito ya fue vinculada a proceso. Foto: Cuartoscuro

Entre sábanas y basura, así hallaron el cuerpo de Fernandito, el niño de 5 años asesinado por un préstamo de 1,000 pesos

En el comunicado en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de la familia de prestamistas que asesinó a Fernandito, se precisó que el menor falleció por traumatismo craneoencefálico, además, se informó que una vez que estaba sin vida envolvieron su cuerpo con sábanas y posteriormente lo introdujeron en bolsas plásticas y un costal, el cual, trataron de ocultar entre distintos objetos y basura en el patio del inmueble donde estuvo retenido.

#AProceso. En audiencia celebrada en los Juzgados de Nezahualcóyotl, el Órgano Jurisdiccional vinculó a proceso a Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de persona, en agravio de un niño… pic.twitter.com/mNJAmvcACI — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 12, 2025

“De acuerdo con los actos de investigación realizados por estos hechos se ha podido determinar que entre el 31 de julio y el 2 de agosto, al encontrarse la víctima con los ahora vinculados al interior del domicilio localizado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, estos le habrían ocasionado la muerte por traumatismo craneoencefálico. Posteriormente habrían envuelto el cuerpo con sábanas, luego lo colocaron en bolsas plásticas y costales, para finalmente esconderlo entre objetos y basura en el patio del inmueble”, informó la fiscalía mexiquense.