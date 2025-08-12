Encuentran sin vida a Sofía, niña de 3 años reportada como desaparecida en Sonora

Un descuido momentáneo provocó una tragedia que enlutó a la comunidad de San Luis Río Colorado, en Sonora, donde se encontró el cuerpo sin vida de Sofía, una niña de solo 3 años de edad, horas después de haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades locales, la pequeña habría salido de su domicilio, ubicado en el Fraccionamiento Nueva Palmira, sin que los adultos a su cargo lo notaran.

Horas después, los familiares de la menor reportaron ante las autoridades su desaparición, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, a la que se sumaron cientos de voluntarios.

La movilización de los vecinos de la zona conmovió a la sociedad de San Luis Río Colorado, que mostró su unión al sumarse a los esfuerzos por localizar a Sofía, aunque el final no fue el esperado.

Localizan sin vida a la pequeña Sofía

Poco tiempo después de iniciar las labores de búsqueda, elementos de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña en un canal de riego.

El sitio donde fue localizada, ubicado entre la Avenida Jalisco y la Calle 48, se encuentra a escasos metros de lo que fuera el domicilio de Sofía, lo que parece confirmar que la tragedia se debió a un lamentable descuido.