Encuentran sin vida a locutora de radio Geovanna Ramírez en Silao, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la localización sin vida de Geovanna Edith Ramírez, alrededor de las 22:00 horas, del pasado domingo 10 de agosto, en la calle Queta Jiménez, colonia Estrella del municipio de Silao, en Guanajuato.

Mediante un comunicado detalló que recibió un reporte por parte de Seguridad Pública de dicho municipio, sobre el hallazgo de una persona del sexo femenino sin signos vitales.

"Tras las primeras indagatorias se ha confirmado que se trata de Geovanna Edith 'N'", destaca el documento compartido en sus canales oficiales de comunicación. Noticias Relacionadas "A ver si alguien la reconoce", vecino de Santo Domingo transmite en vivo balacera que dejó muerta a mujer

Tras el hallazgo del cuerpo de quien fuera conductora de un programa de radio en la vía pública, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios abrió una carpeta de investigación para dar con el o los responsables de estos hechos, además los protocolos de investigación se encuentran en observación. De acuerdo con información de medios locales, la exlocutora de radio habría sido localizada con presuntas huellas de violencia.

¿Quién era Geovanna Ramírez, la conductora que fue hallada sin vida en Silao?

La localización sin vida de Geovanna Edith "N" se dio a partir de una llamada al Sistema de Emergencias, en la que señalaron que había una mujer frente a un kínder y a algunos metros del recinto donde se realizaba el cierre de la Feria de Silao 2025 sin vida.

Al lugar acudieron elementos de Policía Municipal, así como paramédicos, que confirmaron que la persona no presentaba signos vitales.

Geovanna Edith fue conductora de varias estaciones de radio, como Exa Monterrey y Azteca Noreste, vivía en el fraccionamiento Jardines de la Victoria y estudio la licenciatura en Comunicación en la Universidad de León (UDL) y participó en la campaña del diputado Tito Millán. También era dueña del bar Las Cinco Coronelas. Nació en Guanajuato un 27 de marzo, y también realizó estudios de Locución Profesional en el Centro de Capacitación MVS Radio.

Familiares y amigos lamentos su muerte en redes sociales. Foto: Fb/Recuerdos de mi Silao

Amigos y familiares lamentan muerte de Geovanna Edith

En redes sociales, familiares y amigos de la conductora de radio, compartieron emotivos mensajes en los que se despiden de Geovanna y reconocen su labor como comunicadora.

"Descansa en paz mi pequeña traviesa, jovis Geovanna Edith Ramirez Morales", escribió Arizbeth Ramírez en Facebook.

Por su parte en el grupo Recuerdos de mi Silao, escribieron "En memoria de nuestra inolvidable amiga e integrante del grupo, "Geovanna Edith Ramírez Morales (Geovis)", vecina vel fracc. Jardines de la Victoria, dueña del Bar "Las Coronelas", ex Locutora de Radio Exa, Silaoense muy conocida y familiar de algunos integrantes del grupo".

La exconductora de radio es velada en Funerales La Paz, ubicada en Av, Álvaro Obregón esquina con calle Juárez, mientras que la misa de cuerpo presente, templo del perdón se llevará a cabo este martes a las 4:00 P.M.