En segundos roban celular en Puebla, distraen a la vendedora para cometer el crimen | VIDEO

La inseguridad es un tema que preocupa a todos los mexicanos, ya que a través de redes sociales se han viralizado momentos en los que los criminales aprovechan el descuido de una vendedora para robar un celular de un mostrador. Todo ocurre en unos cuantos segundos, por lo que se ha generado una ola de reclamos en redes sociales. El crimen ocurrió en la plaza Angelópolis de Puebla.

En el video se observa que a una joven que atiende un pequeño local de venta de artículos para celular, ella esta atendiendo a una señora que es cliente, mientras que una pareja arriba, sin embargo su actitud sospechosa llama la atención. Se dan cuenta que en el mostrador hay un celular y aprovechan la distracción de la joven para tomarlo y huir.

En las imágenes se observa que la chica se agacha buscando lo que le pide su cliente, y es el instante que aprovechan los ladrones para tomarlo y huir de la escena sin que la víctima se de cuenta de lo que ha sucedido. Los usuarios de la red social X, antes Twitter, se han organizado para lanzar una campaña que permita identificar a los ladrones.

El robo ocurrió en la plaza Angelópolis de Puebla y el video ha generado comentarios como:

Qué pérdida de valores, ni siquiera iban al puesto, solo vio la oportunidad de robar y lo hizo, se observa cómo voltea para verificar que no lo vean y toma lo que no es suyo. Lo que agrava el asunto es la complicidad de la pareja, ¿Así estarán criando hijos? ¿Con esos valores?

Me sorprende que en pleno 2025 sigan robando celulares, con lo fácil que el usuario puede bloquearlo y hacerlo que sea un simple objeto sin función alguna.

Si alguien lo conoce, de manera anónima denuncielo o proporcione datos, de lo contrario la rmpleada tendra que pagar el costo del telefono y no es justo.