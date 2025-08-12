Disminuyen homicidios más del 25 por ciento en México, reporta Marcela Figueroa

Julio de 2025 se convirtió en el mes con el menor número de homicidios registrados en los últimos 10 años en comparación el mismo mes desde 2015. Se ha logrado una reducción del 25% en los homicidios respecto a septiembre de 2024. Se trata de un dato histórico para este indicador, con 22 homicidios menos por día. Además, se ha detenido a 138 personas por el delito de extorsión.

En la Mañanera de este 12 de agosto, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que los homicidios dolosos en México disminuyeron en una cuarta parte desde el inicio de la actual administración a julio pasado. informó que pasó de 86.9 a 64.9 asesinatos diarios.

"Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios, entre septiembre de 2024 y julio de 2025", apuntó Figueroa.

De enero a julio de 2025, señaló la titular del Secretariado, se tuvo registro de 7 mil 608 homicidios dolosos, de los cuales el 51.5 por ciento lo concentraron siete entidades del país.

“Se identifica que siete entidades concentraron prácticamente la mitad, un poco más: 51.5 por ciento. En primer lugar está Guanajuato, en segundo lugar, Chihuahua; tercer lugar, Sinaloa; cuarto lugar, Baja california; quinto lugar, Estado de México; sexto lugar, Guerrero; séptimo lugar Michoacán”, señaló.

También informó que con 11 de 12 delitos de alto impacto han presentado una disminución en los primeros siete meses del año; extorsión tuvo un repunte del 25 por ciento.

“Todos los delitos presentan una disminución (...) en el caso de extorsión se debe a que se debe que se está incentivando la denuncia con la Estrategia Nacional contra Extorsión”, informó.

Reciben 18 mil 239 llamadas por extorsión

Con la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la extorsión, desde el 6 de julio a la fecha, se han recibido 18 mil 239 llamadas para reportar casos por este delito.

En la Mañanera de este 12 de agosto, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la coordinación.

“A partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, se han intensificado las acciones para prevenir este delito y fortalecer la coordinación con las autoridades locales. Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención”, sostuvo.

De las más de 18 mil, el 58 por ciento, es decir 10 mil 538, fueron extorsiones no consumadas.

“Debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió prevenir la acción delictiva”, afirmó García Harfuch.

Se atendieron 6 mil 276 llamadas, que se comunicaron al 089, para reportar un número desde el cual los quisieron extorsionar. Sin embargo, se recibieron mil 425 denuncias, 8 por ciento del total, las cuales fueron por extorsiones consumadas.

Del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas por extorsión, donde destaca Tabasco, Estado de México, Michoacán y Guerrero. También reportó los avances de la estrategia nacional de seguridad, desde que inició esta administración a la fecha.

“Más de 29 mil personas detenidas por delitos de alto impacto; 14 mil 943 y más de 216 toneladas de droga aseguradas (...) en 21 estados de la república se han inhabilitado mil 262 laboratorios, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos”, sostuvo.

Incluso se dio a conocer que como parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión” y en acción conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Toluca y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue desarticulada una célula criminal autodenominada “Los Alfas”, vinculada a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, la cual operaba en el Valle de Toluca y se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos.

Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, identificado como generador de violencia y objetivo prioritario al ser considerado líder de esta célula delincuencial. Fue elemento de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

Derivado de una primera acción mediante la cual fue detenida Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de alias “El Alfa”, investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias, elementos de las corporaciones referidas llevaron a cabo movilizaciones tanto en los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde, de acuerdo con investigaciones, era la zona de operación de este grupo criminal.

Por ello, al exterior de un inmueble localizado en el municipio de Toluca, fueron detenidos César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, presuntos integrantes de esa célula delictiva y quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

En tanto que, en un inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec en Zinacantepec, fueron detenidas 18 personas de las cuales 15 son mayores de edad identificadas como Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “NN”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Isela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y dos adolescentes de 17 y otro 16 años, además fueron halladas en ese sitio dos víctimas que refirieron estar secuestradas.

Baja 20% homicidio doloso en Sinaloa durante julio

Durante julio de 2025, los homicidios dolosos en Sinaloa presentaron una disminución del 20 por ciento en comparación con junio, de acuerdo con el balance de seguridad nacional presentado en la conferencia “Mañanera del Pueblo”.

La reducción se da en un contexto donde, según cifras oficiales, el estado había alcanzado uno de sus picos más altos del año en junio, con 207 casos, mientras que en julio la cifra fue de 170. Este cambio rompe con la tendencia al alza que se mantuvo durante el primer semestre, con incrementos sostenidos desde enero (138) hasta mayo (165).

En comparación con el mismo periodo de 2024, cuando julio registró 50 homicidios dolosos, el acumulado de 2025 sigue siendo más alto; sin embargo, el descenso mensual es considerado un avance relevante en el esfuerzo por contener la violencia.

Autoridades federales y estatales han resaltado que la detención de 35 generadores de violencia en Sinaloa ha sido clave para este resultado, como parte de los operativos coordinados entre fuerzas armadas, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales.

El reporte general muestra que de enero a julio de 2025 se han contabilizado 1,053 homicidios dolosos en la entidad, cifra superior a la de todo 2024 (993) y 2023 (534), lo que refleja que, pese a la baja en julio, el reto en materia de seguridad continúa vigente.