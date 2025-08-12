Diluvio de 4 días, cuál será el día más lluvioso en CDMX y Edomex

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó por un temporal lluvioso de 4 días en la Ciudad de México y el Edomex, que inició la tarde del lunes 11 de agosto de 2025. El fenómeno dejará acumulación de agua de hasta 75 milímetros de precipitación. Continúa leyendo para que te enteres cuándo será el día más lluvioso de este periodo.

Si bien las autoridades en materia de clima en México han señalado que desde el lunes 11 y hasta el jueves 14 de agosto habrá una cantidad severa de lluvias, estas se dejaron sentir con fuerza desde el domingo 10 de agosto, cuando las alcaldías como

Venustiano Carranza

Cuauhtémoc

GAM

Y los municipios de

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Tuvieron afectaciones de hasta un metro y medio de acumulación de agua. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tuvo que cerrar sus operaciones aéreas durante varias horas, debido a la inundación que se vivió en esa zona y colonias aledañas.

En este contexto, es que Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó a los habitantes de la CDMX y del Estado de México sobre cómo será día a día este diluvio, o temporal lluvioso:

Lunes 11 de agosto: lluvias de entre 25 y 50 mm

Martes 12 de agosto: lluvias de entre 25 y 50 mm

Miércoles 13 de agosto:lluvias de entre 50 y 75 mm

Jueves 14 de agosto: lluvias de entre 50 y 75 mm