Detienen a policías por tablear a joven en Chiapas

Autoridades estatales detuvieron a seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal como presuntos responsables de abuso de autoridad hacia una persona del sexo masculino en el municipio de Chilón.

Los elementos Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joél “N” fueron presentados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

A través de un video en redes sociales se difundió que un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aparece dando tablazos a un joven en la parte trasera del cuerpo mientras se encuentra bajo custodia.

En el video se observa a los integrantes de dicha unidad especializada en combatir a la delincuencia organizada. Uno de ellos sujeta al joven que está esposado y le baja los pantalones mientras otro lo golpea con una tabla.

Separan de su cargo a presunto agresor

La Secretaría de Seguridad del Pueblo confirmó que el elemento fue separado de su cargo en lo que se desarrollan las indagatorias y posteriormente dio a conocer la detención de los seis elementos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que se ordenó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción iniciar de manera inmediata la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades respecto a este hecho.