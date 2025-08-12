Detienen a 59 policías y un jaguar durante operativo en Chiapas

59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, Chiapas, incluido su director, y cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala; fueron detenidos a través de un operativo.

La Fiscalía General del Estado detalló que se cumplimentaron seis órdenes de cateo en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la Comandancia Municipal y uno en el municipio de Jiquipilas.

Los policías municipales, así como Ulber "N", quien fungía como director de la Policía Municipal, fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Por delitos contra la salud por venta de metanfetamina y mariguana fueron detenidos Fabiana "N", de nacionalidad venezolana, y Andrés "N". En tanto, por narcomenudeo fueron arrestados Daniel "N" y Maximiliano "N".

Incautan arsenal y hasta un jaguar

Durante los cateos, las autoridades aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador y 16 cartuchos útiles, dos AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62, así como siete vehículos con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México, una motocicleta y una cuatrimoto, así como un jaguar.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, los policías municipales quedaron a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

De manera extraoficial se sabe que dicho operativo era para buscar a Juan Manuel Valdovinos, mejor conocido como El Señor de los Caballos, líder de una grupo del crimen organizado.