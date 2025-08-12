Denuncian venta ilegal de colibríes en redes sociales: los utilizan para "amarres" y rituales para atraer el amor

La venta ilegal de colibríes en plataformas digitales dedicadas al comercio electrónico ha sido visibilizada este martes 12 de agosto por activistas y organizaciones defensoras de la especie. Dichos animales son asesinados y disecados para su venta en mercados con el objetivo de aparentemente "encontrar el amor".

Fue la página de Facebook "Adopta un Colibrí" la que informó sobre las prácticas realizadas por un grupo de vendedores en plataformas digitales. En una breve publicación se detalla que las acciones son ilegales y atentan contra una de las especies más emblemáticas y protegidas de México.

Cabe señalar que la NOM-059-SEMARNAT-2010 clasifica a los colibríes como especies protegidas, y desde la reforma al Código Penal Federal en 2022, la captura, posesión, transporte o comercialización de colibríes es un delito que puede implicar pena de cárcel.

Ante esta situación, las organizaciones invitan a la ciudadanía a no comprar los animales disecados y no contribuir a la visión que se tiene entorno a ellos sobre rituales que atraen el amor. "No son un juguete o un objeto que puedes usar y desechar", se lee en una de las publicaciones.

Foto: Pixabay

¿Por qué los colibríes son utilizados en rituales en México?

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en México, desde la época de la Colonia, se creía que para tener suerte en el amor, era necesario llevar un colibrí cerca del corazón, para que el portador gozara de la simpatía de las mujeres.

En la Ciudad de México, el Mercado de Sonora ha sido centro de venta de estos amuletos. De acuerdo con una investigación del National Fish and Wildlife Forensic Laboratory, en 2009, en este sitio se encontraron 650 colibríes muertos listos para su comercialización.

Especialistas de la UNAM han recalcado que el colibrí no tiene propiedades curativas o mágicas para atraer el amor, pero sí son excelentes polinizadores, son parte de nuestra biodiversidad y su conservación está en nuestras manos. Se exhorta a la población colocar bebederos limpios en el jardín que sólo contengan agua y azúcar, así como reforestar con plantas polinizadoras.