Delfina Gómez pide disculpas por homicidios de niños en Edomex

En el evento de inauguración del Centro LIBRE para las Mujeres, en Chalco, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidió disculpas por los recientes asesinatos de niños en la entidad, reconociendo la incapacidad de algunos servidores públicos.

"No podemos dejar de hablar de lo que duele y que duele mucho, la pérdida de dos niños, yo creo que desde este espacio de defensa, de cuidado de las mujeres, les quiero decir que aún nos falta mucho, estoy consiente de que todavía tenemos que trabajar más, para regresar la tranquilidad, la paz a las mujeres mexiquenses, en especial a los niños y las niñas no podemos olvidar a Fernandito, no podemos hacer a un lado a Dulce y que platicando aquí con los compañeros, decíamos que como gobierno, como mujer, se siente uno impotente porque no podemos o no hemos podido llegar a esos espacios que lamentablemente están flanqueados por una pared, discúlpenme"

El sentimiento de tristeza y dolor, quebrantó a la Gobernadora, quien entre lágrimas se autocuestionó. "Estás situaciones nos deben de sacudir como sociedad, porque me pregunto, ¿Qué nos faltó para poder llegar a tiempo y poder salvar la vida de un niño, inocente además, qué nos faltó como sociedad para poder prevenir la muerte de Dulce y garantizarle lo que tanto decimos como discurso, que es un espacio libre de violencia?".

Hoy, en #Chalco, inauguramos uno de los 37 #CentrosLIBRE para las Mujeres con los que contamos en el Estado de México.

Estos centros brindan apoyo a mujeres que han sido violentadas, donde a la fecha se han brindado 4 mil 470 servicios de atención integral a 3 mil 397 mujeres en… pic.twitter.com/gRkjMwAs8C — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) August 12, 2025

Sobre la inauguración de los Centro LIBRE en la entidad, Delfina Gómez, puntualizó.

"Estos espacios son importantes, pero si nada más se utilizan como una manera de querer venir a inaugurar o de querer venir a ofrecer un servicio pero no se llega a la conciencia, estamos perdidos, y por eso yo pido en primera, me comprometo como gobierno a que tenemos que redoblar esfuerzos a que ahorita lo que están haciendo nuestros compañeros secretarios de gobierno, tenemos que redoblar esfuerzos, que no estemos en nuestro escritorio, salgamos a las calles, a las colonias a donde ve uno una pobreza infinita y desgarradora, para poder llegar a tocar esa puerta, y que efectivamente está pasando algo con esa mujer o con esos niños y que no nos quedemos de manera indiferente, pero también le pido a la sociedad, también les pido a ustedes que denuncien, si nosotros vemos que están maltratando a una mujer, a un niño, no podemos permanecer indiferentes, porque esa indiferencia nos ha costado, si sabemos de alguien que está maltratando es momento de denunciar."

Los 37 Centros LIBRE, forman parte del programa de atención integral para la atención de las mujeres, a través de asesorías psicológicas, jurídicas, trabajo social, actividades físicas, culturales y recreativas, así como capacitación para el empleo. Hasta el momento se han brindado en estos Centros LIBRE, 4,470 servicios de atención integral, a 3,397 mujeres en situación de violencia.

Antes de finalizar el evento en Chalco, la Gobernadora invitó a todos a una reflexión. "Estos dos casos, deben de ser para nosotros una situación de vergüenza, una situación de dolor, pero también es un momento de que podamos reflexionar, qué hago yo como vecino, como servidor público., como persona, para apoyar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres".

Finalizó señalando que se tienen que reorientar las políticas públicas, reorientar las acciones de gobierno, así como también crear una red de mujeres, una red entre la sociedad.