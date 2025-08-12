Corte rechaza impugnaciones en materia electoral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó 137 juicios de inconformidad que impugnan dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante su última sesión, el Pleno del máximo tribunal consideró que los ciudadanos, partidos políticos y organizaciones que impugnaron no están legitimados para inconformarse mediante estos recursos. Uno de estos juicios fue desestimado.

La presidenta de la SCJN, Norma Piña, reconoció el trabajo de los ministros y sus equipos para analizar estas inconformidades que llegaron hace poco a la Corte.

Noticias Relacionadas Sheinbaum confirma su asistencia a la toma de protesta de ministros de la Corte

“Y se hizo todo un esfuerzo para verlas en esta sesión, mi más amplio reconocimiento para los ministros y sus equipos”, destacó la presidenta de la SCJN.

uD83DuDD34 #EnVivo | Última Sesión del Pleno de la #SCJN, con su integración actual de ministras y ministros. 12 de agosto de 2025.https://t.co/F3kfLjrD8s — Suprema Corte (@SCJN) August 12, 2025

Batres Guadarrama critica anteproyecto de presupuesto de la SCJN

La ministra Lenia Batres Guadarrama informó en su cuenta de X que antes de la sesión pública, los ministros votaron el anteproyecto de presupuesto del máximo tribunal para 2026, presentado el viernes pasado.

Detalló que se aprobó un presupuesto de 5 mil 869 millones 743 mil 404 pesos y se considera un aumento global de 12.7 por ciento (8.1 por ciento real), a pesar de que la Secretaría de Hacienda reporta una inflación del 5 por ciento.

Batres Guadarrama señaló que votó en contra de ese aumento y de otros temas como las remuneraciones superiores a la persona que ocupe la Presidencia de la Corte.

“También voté en contra, en particular, entre otros temas, de asignar: Remuneraciones superiores a la de la persona titular de la Presidencia de la República, conforme indica el artículo 127 constitucional, que aún se conservan en la SCJN para sus altos funcionarios, dada la subsistencia de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada”, indicó.

Además se inconformó con la asignación de 65 mil pesos al mes para ministros por concepto de alimentos, por encima de su sueldo, así como por la renta de vehículos.