¿Cómo protegerse de los rayos en una tormenta eléctrica?

La madrugada de este 12 de agosto, la Ciudad de México fue sorprendida por una fuerte tormenta eléctrica que provocó lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica en varias zonas. Durante varias horas, las precipitaciones retrasaron vuelos y generaron encharcamientos importantes. Tras estos hechos, las autoridades de Protección Civil han recordado la importancia de buscar refugio ante posibles caídas de rayos.

Según Protección Civil, una tormenta eléctrica ocurre cuando se combinan ciertas condiciones atmosféricas. Estas tormentas se forman cuando se combina el aire cálido y choca con capas frías en la atmósfera, lo cual provoca la formación de nubes cumulonimbus, mismas que descargan grandes cantidades de agua y energía.

Dentro de estas nubes, las partículas de agua y hielo se mueven a gran velocidad, acumulando cargas eléctricas que, al alcanzar un punto crítico, se liberan en forma de rayos. Estas descargas calientan el aire de manera instantánea, produciendo una expansión brusca que genera el sonido del trueno.

Al respecto, la tormenta de este 12 de agosto en la capital mostró lo peligroso que puede ser este tipo de fenómeno. Varios reportes de Protección Civil indicaron que hubo interrupciones temporales en el suministro de energía en algunas colonias, así como la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a la baja visibilidad y a los encharcamientos en pistas.

¿Cómo se forman las tormentas eléctricas?

Las tormentas eléctricas pueden aparecer en cualquier momento del año | Freepik.

De acuerdo con información de la Cruz Roja, las tormentas eléctricas pueden ocurrir en cualquier época del año y presentan distintos niveles de intensidad. Cuando una tormenta es considerada fuerte, generalmente está acompañada de granizo y ráfagas de viento que alcanzan hasta 93 kilómetros por hora. Todas las tormentas eléctricas generan rayos, los cuales provocan más muertes anuales que otros fenómenos como tornados o huracanes.

Para reducir riesgos, las autoridades recomiendan evitar cruzar caminos inundados, ya que el agua puede ocultar daños o arrastrar un vehículo. También, se recomienda mantenerse alejado de zonas afectadas para no exponerse a peligros como cables de electricidad caídos, que deben ser reportados de inmediato, esto para evitar posibles afectaciones.

¿Cómo protegerse ante la caída de rayos durante tormentas eléctricas?

Es recomendado buscar refugio ante las tormentas eléctricas | Freepik.

La recomendación principal es buscar refugio tan pronto como se escuche un trueno. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señala que los rayos provocan más muertes en Estados Unidos que los huracanes en la mayoría de los años, y aunque en México las estadísticas son diferentes, el riesgo sigue siendo alto, por lo que la recomendación principal es evitar estar en las calles cuando comience una tormenta eléctrica.

Si una persona está al aire libre durante una tormenta eléctrica, lo principal debe buscar un refugio seguro. Un edificio sólido o el interior de un automóvil con las ventanas cerradas son las mejores opciones. No es recomendable refugiarse bajo árboles altos o aislados, ya que pueden atraer descargas eléctricas. También se debe evitar el contacto con objetos metálicos como cercas, postes o maquinaria.

¿Qué electrodomésticos no se deben usar durante las tormentas eléctricas?

En casa, es importante evitar el uso de aparatos eléctricos conectados a la corriente y no manipular tuberías de agua. Esto significa no bañarse, no lavar platos y no estar cerca de llaves de agua o grifos mientras dure la tormenta. La razón es que tanto el sistema eléctrico como las tuberías pueden conducir la electricidad de un rayo si este impacta cerca de la vivienda.

En cuanto a teléfonos, los móviles y laptops que funcionen con batería son seguros, pero los teléfonos fijos con cable representan un riesgo. Si una descarga eléctrica viaja por las líneas telefónicas, podría producir una descarga peligrosa a quien lo use en ese momento.

¿Qué hacer si una persona es alcanzada por un rayo?

Las heridas causadas por los rayos pueden ser mortales | Freepik.

Si una persona es alcanzada por un rayo, es principal alertar a los servicios de emergencia y dar primeros auxilios mientras llega la ayuda. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), no es peligroso tocar a la víctima que recibió la descarga eléctrica del rayo, por lo que se le puede brindar ayuda mientras llegan los equipos de emergencia.

De acuerdo con la dependencia, las víctimas pueden recibir diferentes tipos de lesiones tras ser impactados por un rayo. Algunas de las lesiones más usuales son: