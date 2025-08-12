Colegio de Médicos Generales de Chiapas se reactiva para brindar respaldo legal y capacitación

El Colegio de Médicos Generales del Estado de Chiapas anunció su reactivación tras dos años de receso, con el compromiso de fortalecer la capacitación profesional y ofrecer respaldo jurídico a sus agremiados frente a las crecientes denuncias y señalamientos por presunta negligencia médica. La presidenta del gremio Rosalinda Argüello Aguilar, señaló que enfrentan un contexto cada vez más complejo, donde médicos han sido señalados y, en algunos casos, criminalizados por el manejo de pacientes, medicamentos o procedimientos.

Todo médico está en riesgo de enfrentar un problema laboral dentro de la práctica médica, y a veces son víctimas de situaciones que no corresponden a lo que realmente ocurrió con ciertos pacientes, afirmó. Para enfrentar este panorama, el Colegio mantiene asesorías jurídicas para socios activos y se propone consolidar un mecanismo de acompañamiento legal que dé seguridad a los médicos en el ejercicio de su labor. Aunque actualmente no se atienden casos activos, han brindado apoyo a otras asociaciones en situaciones anteriores.

En la actualidad no se cuenta con un apoyo jurídico para los agremiados. Foto: Archivo

El vicepresidente del colegio, Zeferino Nango Zapata, recordó que están avalados por la Secretaría de Educación Pública y reconocidos por el Consejo Nacional de Medicina General. Buscan mantener a sus miembros actualizados frente a nuevos retos sanitarios y al resurgimiento de enfermedades como tuberculosis y dengue. En el marco de su reactivación, el próximo 29 de agosto presentarán su programa académico 2026, que incluirá certificaciones, congresos y diplomados, reforzando que la capacitación continua es clave no solo para mejorar la atención médica, sino también para prevenir y responder de manera sólida a cualquier señalamiento profesional. Cuentan con 200 socios activos de diversos municipios del estado.

¿Qué es el Colegio de Médicos Generales?

El Colegio de Médicos Generales del Estado de Chiapas es una asociación profesional que agrupa a médicos generales de la entidad con el objetivo de fortalecer su formación continua, representar sus intereses y brindar respaldo jurídico en el ejercicio de su labor, está avalado por la Secretaría de Educación Pública y reconocido por el Consejo Nacional de Medicina General, el colegio promueve la actualización médica mediante programas académicos, congresos, diplomados y certificaciones.

La asociación trabaja por el bienestar de sus agremiados. Foto: Archivo

Además de su enfoque educativo, el colegio ofrece asesoría legal a sus socios activos, especialmente ante el creciente número de denuncias y señalamientos por presunta negligencia médica, busca ser un respaldo institucional para los profesionales de la salud, ante un entorno cada vez más complejo y exigente, tras dos años de receso, se reactivó con 200 socios activos en diversos municipios de Chiapas, reafirmando su compromiso con la calidad médica y la protección del gremio.

La intención es dignificar la práctica de la medicina general

El objetivo del Colegio de Médicos Generales del Estado de Chiapas es fortalecer y dignificar el ejercicio de la medicina general a través de la formación continua, la representación gremial y el respaldo jurídico a sus agremiados, reconociendo el papel fundamental del médico general en el sistema de salud, el colegio promueve una práctica médica actualizada, ética y comprometida con la calidad en la atención a los pacientes.

Uno de sus principales propósitos es ofrecer capacitación permanente mediante congresos, diplomados, certificaciones y programas académicos, con el fin de mantener a sus miembros al día frente a los nuevos retos sanitarios, como el resurgimiento de enfermedades como la tuberculosis y el dengue; además, en un contexto donde los médicos enfrentan crecientes denuncias por presunta negligencia, el colegio busca proteger legalmente a sus socios activos mediante asesorías jurídicas y mecanismos de acompañamiento profesional, brindándoles mayor seguridad en su práctica diaria.

Avalado por la Secretaría de Educación Pública y reconocido por el Consejo Nacional de Medicina General, el colegio actúa también como representante institucional, promoviendo la unión del gremio médico y velando por sus derechos laborales, académicos y éticos en todo el estado de Chiapas.