Claudia Sheinbaum: La Mañanera del Pueblo EN VIVO hoy martes 12 de agosto

Este martes 12 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presenta una edición más de su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Durante este ejercicio circular, responde a los diferentes cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación sobre la agenda nacional e internacional.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria mexicana acude acompañada de algunos miembros de su Gabinete como el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien brindará información sobre las acciones que se han realizado en materia de seguridad durante el mes de julio. Sigue aquí el en vivo de la titular del Ejecutivo federal: