Claudia Sheinbaum asegura que CDMX es más seguro que Washington

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que Washington es más inseguro que la Ciudad de México, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, desplegara a la Guardia Nacional por la alta tasa de criminalidad y de homicidios. En la conferencia de prensa matutina, rechazó que la capital de México sea la ciudad más insegura de América Latina como señaló el republicano. A pregunta expresa, dijo que “primero, que Washington era más insegura que la Ciudad de México, cosa que es cierta”.

“Ahora, lo que no estamos de acuerdo es cuando dijo es la ciudad más insegura de América Latina, porque ahí sí la Ciudad de México no es la ciudad más insegura de América Latina, hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por 100 mil habitantes”, enfatizó.

Washington tiene menos de 1 millón de habitantes

Explicó que la tasa de homicidios se mide entre el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, y en el caso de la ciudad de México tiene más de 9 millones y en Washington son 700 mil.

“Washington tuvo 187 homicidios, la Ciudad de México en 2024, 978. Uno dirá, bueno, pues la Ciudad de México tuvo más que Washington. Sí, nada más que la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes y Washington, como decía, tiene 700 mil habitantes. Entonces, la tasa es 27 homicidios por cada 100 mil habitantes en el caso de Washington y en el caso de la Ciudad de México es 10 homicidios por cada 100 mil habitantes”, recalcó.

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno en la ciudad de México, “los homicidios se elevaron de manera desproporcionada”. Dijo que cuando fue jefa de gobierno de la ciudad de México, se redujo el número de homicidios doloso, trabajo que se mantiene hasta la fecha con Clara Brugada.

“Y nosotros lo dejamos en dos homicidios diarios, dos, 2.1. El año más bajo fue el 2022 con 1.8, yo salí… 1.9 homicidios diarios promedio. Yo salí de la ciudad en junio, creo, del 2023 para irme a ganar la encuesta primero y luego a la campaña. Martí se quedó haciendo un buen trabajo y ahora Clara todavía, porque subió un poco, 2.3, algo así, y ahora Clara está haciendo un muy buen trabajo, apoyado por todo el equipo de seguridad, porque nos coordinamos y está sobre dos homicidios diarios en este momento el promedio en la ciudad”, comentó.



FOTO: Antonio Nava

Trump anuncia despliegue de la Guardia Nacional en Washington

Este lunes el presidente de Estados Unidos anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington por los altos niveles de criminalidad y homicidios.

“La tasa de Washington es más alta que la de Bogotá, Colombia, ciudad de México, alguno de los lugares de los que se oye hablar como los peores lugares de la tierra, mucho más alta, esto es mucho más alto. El número de robos de coches se ha duplicado en los últimos cinco años y el número de robo de coches sea más que triplicado”, aseguró el republicano.

EDG