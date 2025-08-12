Celebran a jóvenes en la GAM con concierto gratuito, se presentó El Bogueto y Big Metra

Para celebrar a la juventud, el alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, convirtió a la explanada principal de la alcaldía en un escenario para conciertos, donde se presentaron El Bogueto, Eme Mala Fe y Big Metra.

Con un lleno total, los asistentes mostraron su entusiasmo por recibir a los artistas más importantes del momento, quienes se turnaron en dos escenarios dispuestos para el disfrute de los jóvenes.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la alcaldía invitó a talento urbano emergente como Sayuri y Sopholov, Jorge Carmona, La Voice Band e Ilian, quienes hicieron al público cantar, bailar y gritar a lo grande.

Además, se colocaron diversas zonas para la expresión urbana, de emprendimiento joven, espacios de graffiti, stand de diversidad sexual, servicios médicos y áreas para hablar sobre la prevención de adicciones.

Desde las siete de la mañana, las filas de adolescentes se hicieron presentes al frente de los escenarios, aun cuando el evento oficial iniciaba desde las 12 de la tarde; no obstante, la euforia hizo que desde temprana hora hubiera tanta gente que los escenarios lucieron un lleno total.

El evento gratuito se suma a las festividades que se realizaron en diversos puntos de la Ciudad de México para conmemorar a las nuevas generaciones; además, para aquellos que no pudieron asistir de manera presencial, la alcaldía compartió el concierto en sus redes sociales, donde varios usuarios mostraron su alegría de tener un evento exclusivo para los jóvenes.

Asimismo, el alcalde Janecarlo Lozano afirmó que hace mucho no se pensaba en los jóvenes; sin embargo, ahora varias de las acciones que impulsa su administración van dirigidas a que el sector tenga más oportunidades para modificar su entorno y vivir con la mayor plenitud posible.

También enfatizó que este tipo de actividades lúdicas permite asegurar el derecho al esparcimiento que tiene la población y prometió más eventos similares durante su mandato.

