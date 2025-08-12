Captan a policía golpeando con una tabla a un joven en Yajalón, Chiapas; lo separan del cargo | VIDEO

Este martes un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal fue separado temporalmente de sus funciones luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa su participación en la detención de un joven en el municipio de Yajalón, Chiapas; a quien golpea con una tabla en la parte trasera del cuerpo mientras se encuentra bajo custodia.

En el video se puede observar al menos ocho integrantes de dicha unidad especializada en combatir a la delincuencia organizada. Uno de ellos sujeta al joven que está esposado y le baja los pantalones mientras otro lo golpea con una tabla.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo emitió un comunicado en el que informó que se iniciaron las investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo incumplimiento de los protocolos de actuación policial.

Como medida preventiva, la institución confirmó que el elemento fue separado de su cargo en lo que se desarrollan las indagatorias. La dependencia señaló que el proceso busca deslindar responsabilidades y que los resultados se harán públicos una vez que concluyan las revisiones correspondientes.

Foto: Captura de Pantalla/Redes Sociales

FGE de Chiapas ordena iniciar carpeta de investigación

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de su titular Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se ordenó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción iniciar de manera inmediata la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades respecto a este hecho que involucra abuso de autoridad.

Hasta el momento, la autoridad no ha proporcionado información sobre la identidad del agente ni del detenido.