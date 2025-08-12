Capacitan a cadetes y policías de Monterrey rumbo al Mundial de Fútbol

Como preparación para la Copa Mundial de Fútbol 2026, en Monterrey se sigue capacitando al personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta formación tiene como objetivo fortalecer las habilidades comunicativas del personal que brindará atención a visitantes nacionales e internacionales durante el evento. La capacitación en una segunda fase arrancó este martes en la Academia de Policía, en la que se brindan conocimientos básicos del idioma inglés.

Al concluir el curso, los participantes recibirán dos reconocimientos: el primero por su compromiso y por haber adquirido herramientas para la atención al visitante, cultura turística, identidad local y protocolos de seguridad, además de prevención de la violencia y atención a emergencias. Un segundo reconocimiento lo otorgará del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, por haber concluido satisfactoriamente la capacitación en inglés.

Las capacitaciones están enfocadas en el desarrollo personas y profesional de los cadetes. Foto: Especial

Lo anterior con el fin de contribuir a que Monterrey se convierta en un destino seguro, preparado y confiable para recibir al mundo. Otro de los objetivos es que los oficiales cuenten con habilidades específicas en atención a turistas, control de multitudes, actuación en espacios públicos de alta concentración y manejo de crisis, fortaleciendo así su preparación para servir con profesionalismo y eficacia.

¿Cuándo inicia el mundial en Nuevo León?

El Mundial de la FIFA 2026 dará inicio el 11 de junio con el partido inaugural en la Ciudad de México, pero la ciudad de Monterrey comenzará a ser sede de encuentros a partir del 14 de junio de 2026. Los partidos se disputarán en el Estadio Monterrey, antes conocido como Estadio BBVA, uno de los recintos seleccionados para albergar este evento internacional.

Los elementos aprenderán inglés como parte de su formación. Foto: Especial

Monterrey será sede de tres partidos de fase de grupos, programados para el 14, 20 y 24 de junio, así como un encuentro de octavos de final el día 29 del mismo mes, esta participación marca un hecho histórico para la ciudad, que formará parte de uno de los torneos deportivos más importantes del mundo, la organización local trabaja intensamente para estar lista y recibir a miles de aficionados. Así, Monterrey se posiciona como una de las ciudades clave para el Mundial en territorio mexicano.

Despliegue de seguridad para el mundial será fuerte

Para el Mundial 2026 en Monterrey, se está preparando un importante despliegue de seguridad con el fin de garantizar la protección de los asistentes y las instalaciones, la Fuerza Civil de Nuevo León planea aumentar su número de policías a 7,000 agentes, partiendo de los 5,500 que actualmente tienen activos, gracias a procesos de reclutamiento y capacitación enfocados en el evento, por otro lado, el municipio de Guadalupe, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, busca reforzar su seguridad contratando alrededor de 1,200 policías adicionales.

Recientemente, en Guadalupe se graduaron 167 nuevos oficiales especializados en áreas como proximidad, montada y motorizada, que se integrarán a las tareas de seguridad durante el Mundial, en conjunto, tanto la fuerza estatal como las municipales trabajan en coordinación para crear un ambiente seguro, no solo en los estadios, sino también en las principales rutas, zonas turísticas y puntos estratégicos.

Este esfuerzo integral de seguridad combina recursos humanos especializados y un despliegue tecnológico con el objetivo de proteger a los visitantes y residentes durante el evento deportivo más grande del mundo, la meta es brindar tranquilidad y un marco seguro para que el Mundial en Monterrey se desarrolle sin incidentes.