Cablebús en Puebla: Rutas, costo, cuándo comenzará a funcionar, esto es lo que sabemos

Se han planeado tres rutas de cablebús las cuáles tendrán un recorrido de aproximadamente 25 minutos, el cual se haría en dos horas en otros medios de transporte

Este transporte conectará zonas emblemáticas de la ciudad poblana Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio a conocer los planes para la construcción de tres líneas de cablebús en Puebla que se ubicaran de forma estratégica para transformar la conectividad en la capital poblana, beneficiando a miles de ciudadanos.

El cablebús, que se perfila como una solución de movilidad sostenible y eficiente, conectará puntos clave de la ciudad, incluyendo La Resurrección, la zona de Los Estadios (Estadio Cuauhtémoc y Estadio Hermanos Serdán), el histórico Cerro de Loreto y Guadalupe, el Parque Ecológico, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

Armenta Mier enfatizó que este proyecto es una "visión de futuro" para Puebla, equiparable a sistemas ya consolidados como el que une Santa Fe y Chapultepec en la Ciudad de México y resaltó que la infraestructura del cablebús será moderna y, fundamentalmente, ecológica. 

De acuerdo con las declaraciones de Armenta para diferentes medios de comunicación poblanos, este transporte estará diseñado para transportar a un gran número de poblanos de manera sostenible, sin generar emisiones contaminantes, lo que contribuirá significativamente a la mejora de la calidad del aire en la ciudad.

Su construcción comienza en septiembre
Posibles rutas del Cablebús en Puebla

La distribución de las líneas del cablebús ha sido cuidadosamente planeada para maximizar su cobertura y eficiencia, se espera que los recorridos de las tres líneas se realicen en un aproximado de 25 minutos, cuando en medios tradicionales se harían en 2 horas, su fecha de inauguración aún no ha sido revelada pero su construcción comenzará en septiembre de este año.

  • Primera Línea: Iniciará su recorrido en La Resurrección, una zona con importante densidad poblacional, y se dirigirá hacia la zona de los estadios, un punto neurálgico de eventos deportivos y culturales. Continuará hacia Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.
  • Segunda Línea: Esta será la ruta más corta del sistema, concebida para una conexión directa y eficiente. Unirá el Parque Ecológico con el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH)
  • Tercera Línea: Esta línea servirá como un enlace crucial entre el CENHCH y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, una de las zonas de mayor desarrollo económico y de servicios en la ciudad. 
Aún no se sabe una posible fecha de inauguración
El objetivo primordial de este ambicioso proyecto es fortalecer la conectividad urbana y ofrecer a los ciudadanos una alternativa de transporte segura, eficiente y digna y su construcción se ha posicionado como una de las prioridades de la actual administración estatal, representando un avance significativo en el plan integral de movilidad y desarrollo urbano de Puebla.

