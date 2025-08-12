Binnibus, cuáles son los precios del nuevo transporte público de Oaxaca

El sistema de transporte público metropolitano de Oaxaca, conocido como BinniBus, ha llegado para transformar la movilidad en la ciudad y su zona conurbada. Este nuevo modelo, implementado por el Gobierno de Oaxaca desde 2025, sustituye al antiguo CityBus y promete un servicio más eficiente, inclusivo y sostenible.

Con el nombre “BinniBus”, que en zapoteco significa “gente” o “persona”, este sistema busca reflejar la identidad cultural de la región y atender las necesidades de miles de usuarios diarios.

A continuación, exploramos los detalles de sus tarifas, rutas, características y beneficios, con un enfoque en cómo impactará a los oaxaqueños.

¿Qué es BinniBus y cómo funciona?

El sistema garantiza unidades modernas y seguras. Foto: Facebook / Binnibus

BinniBus es un sistema de transporte público diseñado para modernizar la movilidad urbana en Oaxaca de Juárez y municipios aledaños. Operado bajo un modelo permisionario, reemplaza el sistema de concesiones tradicionales, lo que ha generado una transición hacia unidades más modernas y accesibles.

Este cambio busca garantizar un servicio confiable, con horarios definidos y una estructura tarifaria que beneficia a diversos sectores de la población.

El sistema opera de lunes a domingo, de 6:30 a 22:00 horas, y cuenta con rutas estratégicas que conectan puntos clave de la ciudad y su área metropolitana.

Además, BinniBus ha incorporado 200 unidades nuevas, equipadas con tecnología moderna, como rampas y elevadores para personas con discapacidad, así como paradas exclusivas para mujeres, priorizando la seguridad y la inclusión.

Precios de BinniBus: accesibilidad para todos

Uno de los puntos más destacados de BinniBus es su estructura tarifaria, diseñada para ser accesible y equitativa. Los precios del sistema son los siguientes:

Tarifa general: 8 pesos por viaje.

Tarifa preferencial para estudiantes y adultos mayores: 4 pesos por viaje.

Personas con discapacidad: Exentas de pago, es decir, el servicio es gratuito.

A partir del 9 de septiembre de 2025, BinniBus introducirá un boleto único, un sistema innovador que permitirá a los usuarios realizar transbordos gratuitos entre rutas. Este modelo, inspirado en el Metro de la Ciudad de México, incluye una ruta troncal y 16 rutas alimentadoras, lo que podría representar un ahorro de hasta el 80% en los costos de transporte para los usuarios que necesitan combinar trayectos.

Esta medida busca hacer el transporte más económico y eficiente, especialmente para quienes dependen del sistema para sus actividades diarias.

Rutas de BinniBus: conectando Oaxaca

BinniBus ha implementado varias rutas para cubrir las necesidades de movilidad en la ciudad y sus alrededores. Algunas de las rutas más importantes incluyen:

RC01: Viguera – San Sebastián Tutla.

RC02: Walmart/Zona Plaza del Valle – FOVISSSTE Módulo Azul.

RC03: Tlalixtac de Cabrera – Rotonda “La Libélula”.

RC04: Walmart Símbolos Patrios – Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.

RC05: Monte Albán – La Fundición – Walmart Símbolos Patrios (14.8 km, 37 paradas, beneficia a 89 mil personas).

RC06: Terminal Viguera – Centro de Rehabilitación DIF (34.5 km, 80 paradas, beneficia a 158 mil personas en ocho municipios).

Estas rutas están diseñadas para conectar puntos estratégicos, como zonas residenciales, hospitales, centros comerciales y sitios turísticos, facilitando el acceso a más de 170 mil usuarios diarios. Además, el sistema planea expandirse hasta operar 35 rutas en total, ampliando su cobertura y capacidad.

Beneficios y características del sistema

BinniBus no solo se enfoca en ofrecer tarifas accesibles, sino también en mejorar la experiencia del usuario. Entre sus características más destacadas se encuentran: