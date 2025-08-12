Beca de Transporte Universitario CDMX: ¿Cómo registrarse para recibir 1,500 pesos bimestrales? | PASO A PASO

En la Ciudad de México, son miles de personas las que diariamente dependen del transporte público para llegar a la escuela o al trabajo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el transporte es el segundo rubro en el que más dinero gastan los mexicanos, con un promedio de 3,106 pesos mensuales.

Esto representa un gasto importante para muchas familias, sobre todo cuando se trata de estudiantes que no cuentan con ingresos fijos y que deben cubrir el costo de sus traslados diarios. Ante esta situación, las autoridades han impulsado un programa de apoyo económico enfocado en estudiantes de licenciatura que necesitan cubrir este gasto para continuar con su formación académica.

Ante este panorama y con el objetivo de apoyar a los estudiantes, existe la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, la cual está dirigida a jóvenes que estudian en instituciones públicas de educación superior en la Ciudad de México o en planteles de universidades nacionales dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La iniciativa busca reducir el riesgo de abandono escolar por falta de recursos para transportarse y, al mismo tiempo, ofrecer un apoyo que también pueda destinarse a otros gastos escolares o básicos que permitan a los estudiantes mantenerse en sus programas académicos.

¿Cuál es el objetivo de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más?

Con la beca para universitarias y universitarios de transporte y más ayudamos a que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios. Por eso más de 100 mil estudiantes serán beneficiados este año con apoyo directo y el compromiso para garantizar su derecho a la educación y la… pic.twitter.com/tW4wWZbf3i — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 4, 2025

El objetivo principal, según lo dicho por el gobierno capitalino, es apoyar a la comunidad estudiantil de zonas con menor desarrollo social, donde el costo del transporte puede representar un obstáculo importante para continuar los estudios. Por ello, el programa está enfocado en estudiantes de licenciatura, ya sea en modalidad escolarizada o mixta, que se encuentren inscritos en una institución pública de educación superior.

Este programa comenzó a implementarse en noviembre del año pasado y ha tenido una respuesta positiva entre los estudiantes de nivel superior. De acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, miles de jóvenes ya reciben este apoyo de mil 500 pesos bimestrales, lo que les ha permitido cubrir gastos esenciales y continuar con sus estudios sin que el transporte represente un obstáculo o un impedimento para poder desarrollarse.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más?

El apoyo está dirigido a jóvenes universitarios | Freepik.

El registro para solicitar la beca se realiza de forma digital. Los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos básicos, los cuales son:

Ser residentes de la Ciudad de México. Estar inscritos en una licenciatura en modalidad escolarizada o mixta. Contar con un comprobante de inscripción vigente. Si el solicitante es menor de edad, debe presentar también una identificación oficial de su madre, padre o tutor legal.

Además de cumplir con el perfil requerido, es necesario contar con ciertos documentos al momento de realizar la solicitud. Estos son:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Una cuenta de correo electrónico activa.

Comprobante de inscripción vigente.

En caso de menores de edad, la identificación oficial de la persona tutora.

También es indispensable tener una cuenta en la plataforma Llave CDMX, ya que es el medio por el cual se realiza el registro.

¿Cómo registrarse para la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más?

El monto está pensando en cubrir gastos de traslado | Cuartoscuro.

El proceso de registro es sencillo, los interesados debe ingresar al portal oficial del programa: becaparatransportec2.cdmx.gob.mx. Ahí, el estudiante debe iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX y llenar el formulario con sus datos personales. Luego, debe adjuntar los documentos solicitados en formato PDF, asegurándose de que estén completos, legibles y sin tachaduras.

Al finalizar el registro, el sistema genera un folio que el solicitante debe guardar, ya que servirá como comprobante de que la solicitud fue enviada. Una vez revisada la documentación, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) enviará un correo electrónico a los solicitantes para indicarles si fueron aceptados y cuáles son los pasos para recibir el pago. Se prevé que la entrega del apoyo económico se realice entre el 3 y el 7 de noviembre de 2025.

¿Hasta cuándo es la fecha límite para el registro?

El trámite puede realizarse en línea | Freepik.

Para este segundo semestre de 2025, la convocatoria abrió el 6 de agosto y permanecerá disponible hasta que se alcance el límite de 100 mil beneficiarios. Cada estudiante seleccionado recibirá un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales, que podrán utilizar para pagar transporte o para otros gastos relacionados con su educación, como libros, materiales escolares o incluso alimentos.

Es importante mencionar que el registro no garantiza la obtención de la beca. Si el número de solicitudes aceptadas supera la meta establecida, se formará una lista de espera. Cabe mencionar que, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, en el proceso de selección se dará prioridad a los estudiantes que residan en colonias, barrios o pueblos con un índice de desarrollo social bajo, o muy bajo.