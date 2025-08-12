Aumentan en Monterrey usuarios e ingresos por Regio Parking

Con más de 50 mil usuarios que han descargado la aplicación para los parquímetros digitales en Monterrey y un incremento de ingresos del 30 por ciento por este concepto, el programa Regio Parking inició operaciones con éxito.

Así lo dio a conocer esta tarde el secretario de Finanzas, Antonio Martínez Beltrán, al concluir la primera sesión ordinaria del Cabildo Regio.

Explicó que los inspectores seguirán asesorando a los usuarios en el manejo de la app durante el resto de agosto para que los automovilistas se familiaricen con el nuevo sistema de control del estacionamiento en espacios públicos municipales.

El programa de parquímetros digitales Regio Parking en Monterrey ha superado las 50 mil descargas. FOTO: gobierno de Monterrey

Cómo funciona Regio Parking: beneficios y primera etapa

“El tema de los franeleros es una condición no solamente de seguridad pública y movilidad, sino es una condición social que estamos atendiendo”, sostuvo el funcionario.

Incluso dio a conocer que algunos de los que se dedicaban a cuidar los parquímetros de reloj y ponerles monedas han sido invitados a formar parte del municipio como inspectores o supervisores, previa capacitación.

“Estamos contratando algunos inspectores adicionales debido al crecimiento del parque que estamos instalando para la administración de la vía pública”, recordó.

Para resolver el problema de los franeleros, el gobierno de Monterrey los está invitando a unirse a la plantilla de inspectores de la nueva app de estacionamiento. FOTO: gobierno de Monterrey

Segunda fase y el futuro de los parquímetros en Monterrey

El tesorero adelantó que, una vez que los usuarios conozcan el Regio Parking, se comenzará con la segunda etapa en la zona del Tecnológico.

Detalló que el automovilista que lo usa por primera vez tiene tres horas de gracia para estacionarse en cualquier punto de la zona centro, es decir, que no tiene que terminarse el tiempo en un solo lugar, ya que, al registrar la placa del vehículo, la aplicación reconocerá el saldo gastado, de tal forma que puede moverse a otro lugar y volver a estacionarse en zona de parquímetros.

“Es decir, puedo hacer varias paradas con el mismo saldo y se respeta en la aplicación”, aclaró Antonio Martínez.

“En estos 12 días que tenemos de implementación, recordemos que los domingos no aplican los parquímetros, hemos recaudado alrededor de $650 mil pesos sin privilegiar las infracciones, lo cual representa un 30 por ciento más de ingreso con respecto de un periodo similar solamente con el pago en efectivo que existía anteriormente”.

Finalmente, sostuvo que esperan concluir el año con las primeras dos etapas del Regio Parking ya instaladas. Habrá una tercera fase que en total permitiría a la ciudad contar con 15 mil parquímetros en todo Monterrey.