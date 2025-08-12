Atiende alcalde Janecarlo Lozano afectaciones de la GAM por lluvias

El alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, dirigió a las cuadrillas de limpieza de la alcaldía e instruyó a las direcciones de gobierno a apoyar a los vecinos que sufrieron por las lluvias de la madrugada de este martes en la limpieza de sus hogares.

“Vamos a estar trabajando con los vecinos, quiero decirles que esta es una lluvia completamente atípica, no se había visto algo igual en 50 años, pero no los vamos a dejar solos, aquí está el gobierno de Gustavo A Madero para ayudarlos a rescatar sus pertenencias y ayudarlos con los trámites de los seguros”, afirmó.

En su mensaje, el edil mencionó que la noche del domingo el personal de la alcaldía Gustavo A Madero y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de la Ciudad de México, acudieron con maquinaria pesada para desazolvar las zonas más afectadas de la demarcación.

Comentó que en el operativo de limpieza trabajaron las diez direcciones territoriales de la alcaldía, así como las Direcciones Generales de Desarrollo Social, Administración, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, entre otras.

Cabe destacar que la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, sumaron esfuerzos para combatir las inundaciones en la alcaldía Gustavo A Madero desde el primer momento para atender a los afectados.

Ello debido a la precipitación pluvial que azotó a la Ciudad de México durante la madrugada de este martes, donde resultaron anegadas las colonias Cuchilla del Tesoro, Providencia, Pradera, Valle de Aragón y la más afectada fue la sexta sección de San Juan de Aragón.

A esta última colonia se presentó Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para apoyar en las labores de desazolve y así evitar los encharcamientos.

CS