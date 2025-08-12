Asesinato de niña Dulce fue por vínculos del padrastro con narcumenudeo: García Harfuch

El asesinato de Dulce N, una menor de 12 años, en el municipio mexiquense de Chalco, es por los vínculos de la pareja de la madre con el narcomenudeo, según reveló el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la Mañanera de este 12 de agosto.

“La información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con narcomenudeo, cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor, es cuando este sujeto se logra escapar y los agresores matan a la niña, está relacionada esa casa y la pareja de la mamá de la menor con narcomenudeo, más que por una deuda”, informó en presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.



FOTO: Especial

Las primeras versiones aseguran que un par de sujetos llegó al domicilio de la víctima a bordo de motocicletas y dispararon en al menos 28 ocasiones. Durante la ráfaga de balas, Dulce fue alcanzado por disparos en el pecho y las piernas, por lo que contactaron a servicios de emergencia para atender a la víctima, pero los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. Sin embargo, el funcionario no detalló sobre el paradero del padrastro, por lo que el caso continúa sin implicados detenidos.

También habló del caso de Fernandito, menor asesinado por una deuda de la madre. En este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México va a crear un grupo especial para atender casos de este tipo.

