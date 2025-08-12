Asesinan a balazos a padre buscador en Ixtapaluca: su hijo Johan Alain desapareció en 2024

La tarde de este martes 12 de agosto se confirmó el fallecimiento del padre de Johan Alain Hernández Vázquez, joven que se encuentra desaparecido desde el pasado 3 de septiembre de 2024. Los primeros reportes han revelado que el hombre fue asesinado a balazos a las afueras de su domicilio ubicado en San Buenaventura, en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.

El homicidio ocurrió este lunes 11 de agosto cuando la víctima se encontraba en la cochera de su domicilio arreglando unos vehículos ya que se dedicaba a la compra y venta de automóviles. Los agresores se habrían acercado a él y de manera directa abrieron fuego en su contra.

A la Unidad Habitacional San Buenaventura arribaron cuerpos de emergencia para realizar los primeros auxilios, sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales. Por otro lado, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) comenzaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el homicidio del padre buscador y las autoridades no han brindado mayores detalles de la investigación. En al menos dos ocasiones fueron los familiares de Johan Alain los que denunciaron haber sido víctimas de amenazas relacionadas a su proceso de búsqueda.

Organizaciones de búsqueda lamentaron el fallecimiento del padre buscador

Foto: Ausencias / Facebook

Lo que se sabe sobre la desaparición de Johan Alain en Ixtapaluca

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ), el joven de 18 años de edad desapareció el pasado 3 de septiembre en la Unidad Habitacional San Buenaventura en Ixtapaluca, Estado de México, luego de salir con un amigo.

Por el caso de Johan Alain actualmente hay 4 personas enfrentando un proceso penal en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo en Chalco. Tres de ellas son amigos de la víctima que presuntamente participaron en su desaparición y una cuarta que tenía en su posesión el celular del joven de 18 años de edad.

Johan Alain Hernández Vázquez mide 1.65 metros de altura, tiene el cabello castaño obscuro y es de tez blanca. Tiene cara ovalada, complexión mediana, nariz respingada y orejas medianas. Entre sus señas particulares se encuentran una cicatriz en la pierna izquierda.

La última vez que Johan Alain fue visto portaba la siguiente vestimenta:

Sudadera color beige

Playera color blanco

Pantalón de mezclilla azul

Tenis color blanco con rojo