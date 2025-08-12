Apoyo para hijos de madres trabajadoras 2025: estas son las razones por las que podrías perder el recurso

El Gobierno federal cuenta con diversos programas sociales para diversos grupos sociales y necesidades, uno de ellos está dirigido específicamente a mejorar las condiciones de vida y favorecer el ejercicio pleno de los derechos sociales de las y los niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 23 años de edad que estén en condiciones de vulnerabilidad ante la ausencia de uno o ambos padres.

Se trata del Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de febrero de 2019, durante los primeros meses del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, fue hasta el 15 de junio de 2020 que arrancó formalmente el registro a este programa social, en donde se incorporó a habitantes de nueve zonas indígenas del país y con un alto nivel de pobreza.

Este programa opera en dos modalidades, como apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y como apoyo para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna. Aquí te compartimos toda la información necesaria por las que se podría perder este apoyo en caso de que ya seas beneficiario.

Tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de menores y adolescentes. Foto: Gobierno de México

Requisitos para el registro al Apoyo para el Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras

Como se mencionó hay dos modalidades, en este caso se otorga únicamente a niñas y niños desde que nacen hasta un día antes de que cumplan 4 años de edad, pero si tienen alguna discapacidad se extiende hasta un día antes de cumplir los 6 años. Está principalmente enfoca a personas en condiciones de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres, ya sea porque no habitan la misma vivienda o por abandono en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Se otorga máximo a tres niños por casa, excepto cuando se trata de nacimientos múltiples y se entregan los siguientes recursos, los cuales se depositan de manera bimestral en la tarjeta del Banco del Bienestar:

Para niños recién nacidos y hasta los 4 años: un apoyo de 1,650 pesos bimestrales.

Para niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años: 3,720 pesos bimestrales.

uD83DuDC67uD83CuDFFBuD83DuDC66uD83CuDFFB El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras otorga un pago bimestral en caso de ausencia de uno o ambos padres.



Mantente al pendiente de nuestros canales para enterarte cuando haya una convocatoria abierta para el programa. pic.twitter.com/8mBT34J7eN — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) August 12, 2025

Los requisitos que solicita la Secretaría de Bienestar para los nuevos beneficiarios son los siguientes:

Ser madre, padre solo o tutor de un niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad o hasta un día antes de cumplir los 6 años en caso de discapacidad. Presentar una identificación oficial vigente en original y copia ya sea de la madre, padre o tutor, si solicita el apoyo el menor de edad se puede presentar el pasaporte o acta de nacimiento. Acta de nacimiento del menor que se va a inscribir. CURP del menor de edad, de la madre, padre o tutor. Un comprobante de domicilio en original y copia reciente del agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia. Así como un escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. Si está estudiando, deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución. Las cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, que pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones, no es necesario en caso de ser tutor. En el caso de niños con discapacidad, si su condición no es visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o un médico con cédula profesional.

Así puedes recibir el apoyo. Foto: Freepik/Gobierno de México

¿Cómo me registro al apoyo para el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna?

El apoyo en esta segunda modalidad, se entrega a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de recién nacidos y hasta los 23 años de edad, que viven en situación de orfandad permanente a causa de la muerte de su madre. De esta manera, quienes se hacen cargo de los menores o jóvenes reciben los siguientes apoyos:

De recién nacidos a los 15 años: 830 pesos bimestrales.

De 16 a 18 años: 1,130 pesos bimestrales.

De 19 a 23 años: 1,240 pesos bimestrales.

Los requisitos para recibir este apoyo del Gobierno de México son los siguientes:

Identificación oficial como la credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, cartilla del Servicio Militar o forma migratoria) de quien se encuentra como responsable de los menores en orfandad materna, pero si el beneficiario es mayor de edad puede realizar el trámite solo.

Entregar copia certificada del acta de defunción de la madre o el acta de presunción de muerte de máximo 3 meses de antigüedad.

Acta de nacimiento de cada uno de los hijos de hasta 23 años de edad en orfandad materna.

CURP del responsable y de cada uno de los hijos en orfandad materna.

Copia y original de comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses de antigüedad, puede ser del la luz, agua, teléfono o predial.

La persona responsable debe firmar una carta responsiva en formato libre, en donde asume el compromiso de hacer un buen uso de los recursos.

Estas son las razones por las que puedes perder el apoyo de hijos de madres trabajadoras

Los derechohabientes de este apoyo pueden ser dados de baja de manera definitiva y dejar de recibir los recursos si se presentan las siguientes situaciones: