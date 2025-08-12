Andrés Mijes propone iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana

El alcalde Andrés Mijes planteó reforzar la iniciativa de ley de coordinación metropolitana para impulsar soluciones a los principales problemas que aquejan a las ciudades a través de la suma de esfuerzos entre el estado, municipios, sector empresarial y sociedad.

Mijes, también presidente de la Mesa de coordinación metropolitana y sociedad, subrayó durante la tercera sesión de esta, que este lineamiento sería el cimiento para que la cooperación entre municipios sea obligatoria, eficiente y sostenida, enfrentando en conjunto retos como inseguridad, falta de oportunidades, movilidad deficiente, contaminación y escasez de agua.

“Lo que pretendemos es establecer un sustento legal y operativo para que la coordinación entre municipios sea obligatoria y garantizar que las decisiones y acciones conjuntas estén orientadas a derrotar a los grandes enemigos de la zona metropolitana”, señaló el edil durante la reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

Dialogan para encontrar la mejor manera de atender diversas problemáticas. FOTO: gobierno de Escobedo

Andrés Mijes pide una verdadera colaboración en Nuevo León

Mijes también planteó que se reconozca la participación permanente de universidades, cámaras empresariales y organizaciones civiles en la Mesa de coordinación metropolitana y sociedad, de manera que sus aportaciones técnicas, académicas y productivas formen parte de cada decisión y estrategia, para así generar una visión conjunta que anticipe desafíos y ofrezca respuestas reales, responsables y viables.

El alcalde refirió que la zona metropolitana de Monterrey necesita acciones que trasciendan administraciones y garanticen un desarrollo ordenado, seguro y sostenible.

El edil llamó a los sectores público, privado y social a respaldar esta iniciativa y trabajar unidos por el futuro de la región, y en un plazo de 15 días integrar las propuestas para fortalecer la iniciativa que actualmente se encuentra en el Congreso del Estado.

En esta tercera sesión se contó con la participación del gobernador Samuel García, Octavio Romero, director del INFONAVIT; Edna Vega, secretaria de desarrollo agrario territorial y urbano (SEDATU), alcaldes, funcionarios estatales y por primera vez se contó con la participación de representantes de universidades y cámaras industriales.



