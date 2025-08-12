Alerta roja por lluvias en CDMX: consulta tránsito, Metro, AICM e inundaciones

Este martes 12 de agosto, la Ciudad de México y el Edomex amanecieron en medio de una alerta roja por lluvias que han provocado inundacionesy afectaciones, nuevamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como inundaciones en diversas zonas.

La Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló que hay alerta roja en las siguientes alcaldías:

GAM

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Recuerda que ante las afectaciones por lluvias, puedes solicitar ayuda de las autoridades en los siguientes números:

911

55-56-83-22-22