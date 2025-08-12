Alerta roja por lluvias en CDMX: consulta tránsito, Metro, AICM e inundaciones

Este martes 12 de agosto, la Ciudad de México y el Edomex amanecieron en medio de una alerta roja por lluvias que han provocado inundacionesy afectaciones, nuevamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como inundaciones en diversas zonas.
La Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló que hay alerta roja en las siguientes alcaldías:
- GAM
- Iztacalco
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
Recuerda que ante las afectaciones por lluvias, puedes solicitar ayuda de las autoridades en los siguientes números:
- 911
- 55-56-83-22-22
Así luce la estación Pantitlán de la Línea 9 del Metro
Pantitlán de la Línea 9 del Metro se encuentra inundada
Los pasillos de la estación Pantitlán de la Línea 9 del Metro de la CDMX se encuentran inundados; los usuarios caminan sobre las dovelas para poder pasar.
Por segunda vez se inunda el bajo puente Av. Canal de Churubusco
Las lluvias de la madrugada nuevamente inundaron el bajo puente de a Av Canal de Río Churubusco y el Eje 1 Norte. La anegación tiene una profundidad de aproximadamente un metro de altura.
La basura y el lodo provocaron que nuevamente quedara inundada provocando caos vehicular en la zona
Circuito Interior, a vuelta de rueda por encharcamientos
El avance es a vuelta de rueda sobre Circuito Interior de la Raza hacia el Aeropuerto por un encharcamiento importante a la altura del metro Oceanía.
Así se encuentra la estación Hangares del Metro
Vecinos de GAM piden ayuda por inundaciones
Cierran estación Hangares del Metro
Debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
El resto de las estaciones de la Línea 5 se encuentra en operación y brindando servicio con normalidad. Toma previsiones.
AICM suspende operaciones por lluvias
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informa que: Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente. Por el momento llevamos a cabo trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad. Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea, para conocer el estatus de tu vuelo.